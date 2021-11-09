  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Як Білорусь заманює мігрантів? У ЄС дали відповідь

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На кордоні Білорусі та Польщі другу добу перебувають сотні мігрантів - Як Білорусь заманює мігрантів? У ЄС дали відповідь
    На кордоні Білорусі та Польщі другу добу перебувають сотні мігрантів
    фото: Reuters

    Від учора на білорусько-польському кордоні перебуває група з 4 тис. мігрантів, які намагаються потрапити через Польщу в Німеччину

    У Євросоюзі заявляють, що влада Білорусі за допомогою дипломатів умовляє іноземних мігрантів приїхати у країну. Таку заяву зробив сьогодні речник Єврокомісії Петер Стано.

    «Як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні і, власне, незаконні операції? Вони спілкуються з потенційними мандрівниками через офіційні канали, на зразок білоруських консульств, посольств, які видають візи. Вони кажуть: ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону», – стверджує Стано.

    Він анонсував візит європейських чиновників у кілька таких країн.

    «Загалом, якщо люди отримують якусь інформацію нібито з офіційного джерела, вони схильні вірити в неї. Тому для нас важливо не лише інформувати про це країни, звідки їдуть мігранти, а й намагатися довести інформацію до людей. Іноді навіть органи влади в цих країнах не знають про справжню ситуацію», – додав Стано.

    Він також пояснив, чому мігранти їдуть у Білорусь.

    «Модель, за якою режим Лукашенка робить свої дії, змушує людей вірити, що вони можуть приїхати в Білорусь і звідти продовжити шлях до ЄС. Це частина нелюдського і навіть гангстерського підходу режиму Лукашенка. Він бреше людям і привозить їх у Білорусь із брехливими обіцянками, що легко потрапити до ЄС», – сказав Стано.

    Як відомо, з учора на білорусько-польському кордоні перебуває група приблизно з 4 тис. мігрантів, які намагаються потрапити через Польщу в Німеччину.

    Тим часом Білорусь зробила винною Польщу в міграційній кризі на кордоні.

    Як відомо, Польща потерпає через навалу мігрантів на кордоні. Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

    Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

    Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

    Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

    До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

    Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

    Читайте також:


    Джерело: Європейська правда

    Теги: Білорусь ЄС Польща візи мігранти кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як Білорусь заманює мігрантів? У ЄС дали відповідь