Як Білорусь заманює мігрантів? У ЄС дали відповідь

Від учора на білорусько-польському кордоні перебуває група з 4 тис. мігрантів, які намагаються потрапити через Польщу в Німеччину

У Євросоюзі заявляють, що влада Білорусі за допомогою дипломатів умовляє іноземних мігрантів приїхати у країну. Таку заяву зробив сьогодні речник Єврокомісії Петер Стано.

«Як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні і, власне, незаконні операції? Вони спілкуються з потенційними мандрівниками через офіційні канали, на зразок білоруських консульств, посольств, які видають візи. Вони кажуть: ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону», – стверджує Стано.

Він анонсував візит європейських чиновників у кілька таких країн.

«Загалом, якщо люди отримують якусь інформацію нібито з офіційного джерела, вони схильні вірити в неї. Тому для нас важливо не лише інформувати про це країни, звідки їдуть мігранти, а й намагатися довести інформацію до людей. Іноді навіть органи влади в цих країнах не знають про справжню ситуацію», – додав Стано.

Він також пояснив, чому мігранти їдуть у Білорусь.

«Модель, за якою режим Лукашенка робить свої дії, змушує людей вірити, що вони можуть приїхати в Білорусь і звідти продовжити шлях до ЄС. Це частина нелюдського і навіть гангстерського підходу режиму Лукашенка. Він бреше людям і привозить їх у Білорусь із брехливими обіцянками, що легко потрапити до ЄС», – сказав Стано.

Як відомо, з учора на білорусько-польському кордоні перебуває група приблизно з 4 тис. мігрантів, які намагаються потрапити через Польщу в Німеччину.

Тим часом Білорусь зробила винною Польщу в міграційній кризі на кордоні.

Як відомо, Польща потерпає через навалу мігрантів на кордоні. Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

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Джерело: Європейська правда