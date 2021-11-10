Польща знайшла рішення для повернення нелегальних мігрантів додому

Прем'єр доповів депутатам, що у Польщі знайшли рішення для висилки мігрантів на батьківщину

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що республіка розглядає можливість відправляти на батьківщину нелегальних мігрантів за процедурою реадмісії.

Відповідаючи на запитання депутатів Сейму, Моравецький наголосив, що у Польщі знайшли рішення для висилки мігрантів на батьківщину.

«Пан депутат Кшиштоф Пашік питав про реадмісію. Так, пане депутате. Ми думаємо про це. Це нова концепція, яку ми аналізуємо останніми днями», – наголосив Моравецький.

Сьогодні кілька десятків мігрантів прорвалися в Польщу. Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі назвало бездоказовими звинувачення з боку Польщі у причетності до міграційної кризи на кордоні.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

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