НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні

В Альянсі вважають, що «використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики є неприпустимим»

Альянс закликає Білорусь поважати міжнародне право

НАТО висловило стурбованість з приводу нещодавньої ескалації на польсько-білоруському кордоні та закликало Мінськ поважати міжнародне право. Реакцію штаб-квартири НАТО в Брюсселі оприлюднило RMF 24.

«Ми стурбовані нещодавньою ескалацією на польсько-білоруському кордоні. Ми закликаємо Білорусь поважати міжнародне право. Ми спостерігаємо хвилю мігрантів, які намагаються потрапити на територію союзників через Білорусь. НАТО продовжує уважно стежити за ситуацією, яка тисне на наших союзників, Литву, Латвію та Польщу», – наголосили у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

В Альянсі вважають, що «використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики є неприпустимим».

У НАТО також зазначили, що генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг перебуває у тісному контакті з урядами країн-союзників з цього приводу.

До слова, Литва спрямовує війська на кордон з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, Польща скликає антикризовий штаб через ситуацію з мігрантами.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу. Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

Також стало відомо, що Німеччина очікує великого напливу мігрантів з Білорусі у найближчі місяці.

Крім того, Польща заявила про «напружену ситуацію» на кордоні через мігрантів. Раніше повідомлялося, що Польща збільшує військову присутність на кордоні з Білоруссю. Для захисту кордону буде залучено 10 тис. військовослужбовців.

Лідери Європейського Союзу прийняли рішення ввести нові санкції проти Білорусі, зокрема, через збільшення нелегальної міграції.