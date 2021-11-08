Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі

Керівництво Польщі проводить засідання через ситуацію, що склалася на кордоні з Білоруссю

Польща готова захистити кордони країни і ЄС від нелегальних мігрантів, які йдуть із території Білорусі. Про це в понеділок, 8 листопада, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Уряд Польщі налаштований рішуче, і ми захищатимемо безпеку нашої країни і всього ЄС, бо поважаємо свої міжнародні зобов'язання та враховуватимемо насамперед інтереси держави, безпеку польських військових, прикордонників і громадян», – написав Моравецький у Facebook.

Наразі керівництво Польщі проводить засідання через ситуацію, що склалася на кордоні з Білоруссю, де близько двох тисяч мігрантів намагаються перетнути кордон. На цій ділянці кордону мобілізовано тисячі силовиків.

Також глава Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох попередив про можливість загострення ситуації на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.

Під час наради під головуванням польського президента Солох заявив, що ситуація може загостритися вже найближчими годинами.

«Ми очікуємо посилення нападів на кордоні найближчими годинами»,– цитує канцелярія главу Бюро нацбезпеки.

Президент Польщі Анджей Дуда розглядає можливість скликання Ради національної безпеки через ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

До слова, Литва спрямовує війська на кордон з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу. Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

Також стало відомо, що Німеччина очікує великого напливу мігрантів з Білорусі у найближчі місяці.

Крім того, Польща заявила про «напружену ситуацію» на кордоні через мігрантів. Раніше повідомлялося, що Польща збільшує військову присутність на кордоні з Білоруссю. Для захисту кордону буде залучено 10 тис. військовослужбовців.

Лідери Європейського Союзу прийняли рішення ввести нові санкції проти Білорусі, зокрема, через збільшення нелегальної міграції.