  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Польща очікує загострення ситуації на кордоні найближчими годинами - Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі
    Польща очікує загострення ситуації на кордоні найближчими годинами
    фото: profil

    Керівництво Польщі проводить засідання через ситуацію, що склалася на кордоні з Білоруссю

    Польща готова захистити кордони країни і ЄС від нелегальних мігрантів, які йдуть із території Білорусі. Про це в понеділок, 8 листопада, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

    «Уряд Польщі налаштований рішуче, і ми захищатимемо безпеку нашої країни і всього ЄС, бо поважаємо свої міжнародні зобов'язання та враховуватимемо насамперед інтереси держави, безпеку польських військових, прикордонників і громадян», – написав Моравецький у Facebook.

    Наразі керівництво Польщі проводить засідання через ситуацію, що склалася на кордоні з Білоруссю, де близько двох тисяч мігрантів намагаються перетнути кордон. На цій ділянці кордону мобілізовано тисячі силовиків.

    Також глава Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох попередив про можливість загострення ситуації на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.

    Під час наради під головуванням польського президента Солох заявив, що ситуація може загостритися вже найближчими годинами.

    «Ми очікуємо посилення нападів на кордоні найближчими годинами»,– цитує канцелярія главу Бюро нацбезпеки.

    Президент Польщі Анджей Дуда розглядає можливість скликання Ради національної безпеки через ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

    Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

    До слова, Литва спрямовує війська на кордон з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів.

    Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу. Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

    Також стало відомо, що Німеччина очікує великого напливу мігрантів з Білорусі у найближчі місяці.

    Крім того, Польща заявила про «напружену ситуацію» на кордоні через мігрантів. Раніше повідомлялося, що Польща збільшує військову присутність на кордоні з Білоруссю. Для захисту кордону буде залучено 10 тис. військовослужбовців.

    Лідери Європейського Союзу прийняли рішення ввести нові санкції проти Білорусі, зокрема, через збільшення нелегальної міграції.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь ЄС Польща мігранти Анджей Дуда кордон біженці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі