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ЗМІ розкрили особу ймовірного організатора атаки на літак ЗСУ в Німеччині

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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ЗМІ розкрили особу ймовірного організатора атаки на літак ЗСУ в Німеччині
Німецькі слідчі встановили можливий зв’язок підозрюваних із російським ГРУ
фото: Reuters

Російського байкера Олега Л. німецькі слідчі підозрюють в організації підготовки та логістики операції

Німецькі слідчі встановили особу росіянина, якого підозрюють в організації спроби атаки на український транспортний літак в аеропорту Лейпциг/Галле. Йдеться про 54-річного Олега Л., який, за даними німецьких ЗМІ, може бути пов'язаний із російською військовою розвідкою ГРУ. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung із посиланням на спільне розслідування німецьких ЗМІ, пише «Главком».

За даними журналістів, Олег Л. міг виконувати роль організатора та логіста операції. Слідчі звернули увагу, зокрема, на його поїздки та маршрут орендованого автомобіля, яким він користувався в Німеччині за кілька днів до спроби атаки.

Інцидент стався 4 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле. Біля українського транспортного літака виявили безпілотник, оснащений вибухівкою. Дрон наблизився до літака, однак вибуху не сталося, а пристрій згодом знешкодили фахівці.

За даними розслідувачів, напад планували здійснити за допомогою щонайменше трьох дронів із вибухівкою. Один із них досяг літака, але не вибухнув. Німецькі слідчі вважають, що операція була спрямована саме проти українських транспортних літаків, які використовуються для перевезення вантажів.

Що відомо про підозрюваного

Олег Л., за інформацією ЗМІ, протягом багатьох років підтримував контакти з Денисом Смоляниновим – полковником російського військового відомства, якого пов'язують із ГРУ.

Смолянинов перебуває під санкціями Європейського Союзу. За даними європейських правоохоронців, його підозрюють у вербуванні агентів для диверсійних операцій у Європі. Німецькі журналісти стверджують, що зв'язок між Смоляниновим та Олегом Л. простежується у документах і відомий європейським спецслужбам.

За версією слідства, росіянин міг перейти від бізнесових контактів із представником ГРУ до виконання розвідувальних завдань. Водночас у доступних матеріалах немає даних про те, що Олег Л. затриманий у Німеччині. За інформацією німецьких журналістів, після перебування в країні він виїхав через аеропорт Берлін-Бранденбург у напрямку Сербії.

У справі також фігурує громадянин Білорусі Андрій К. Його слідство розглядає як можливого безпосереднього виконавця операції. Правоохоронці вийшли на нього, зокрема, завдяки ДНК, яку виявили на місці події. Німецькі журналісти також повідомляють про третього підозрюваного, особу якого вдалося встановити під час розслідування.

Німеччина звинуватила Росію

На початку вересня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що спроба атаки на аеропорт була масштабно спланована в Росії. За його словами, уникнути значних руйнувань та можливих жертв вдалося фактично випадково. Москва причетність до інциденту заперечує.

Пізніше німецькі посадовці заявили, що вважають Росію відповідальною за спробу атаки. Розслідування німецьких журналістів також вказує на можливий зв'язок операції з російською військовою розвідкою.

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Теги: Німеччина літак війна гібридна війна ЗСУ

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