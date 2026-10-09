У Німеччині пожежа знищила склад із допомогою для України

Більшість речей уже були запаковані та готові до відправлення

Понад 100 рятувальників боролися з вогнем у будівлі на території школи у Франкфурті

У німецькому Франкфурті в ніч на 9 жовтня сталася пожежа на складі, де зберігали гуманітарну допомогу для України. Більшість речей уже запакували та підготували до відправлення. Причини займання та розмір збитків наразі встановлюють. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані видання Hessenschau.

Пожежа спалахнула в окремій будівлі на території школи Віктора Франкла. Вогонь охопив увесь перший поверх споруди. До ліквідації займання залучили понад 100 рятувальників.

На момент пожежі в школі тривали осінні канікули, тому людей на території не було.

За попередньою інформацією, склад використовували для зберігання речей, призначених для відправлення в Україну. Більшість вантажу вже була запакована, тож пожежа могла зірвати підготовлене відправлення допомоги.

Наразі встановлюють причини займання та оцінюють завдані збитки. Інформації про те, скільки саме речей було знищено, поки немає.

Варто нагадати, що Німеччина ризикує бути втягнутою у збройний конфлікт із Росією. Про це заявив президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єґер. Глава німецької розвідки закликав не сприймати нинішню ситуацію як тимчасове загострення. За його словами, європейським державам необхідно посилювати власну обороноздатність і бути готовими до тривалого протистояння.