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Мешканці Гамбурга вийшли на протест проти ультраправої партії AfD

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Мешканці Гамбурга вийшли на протест проти ультраправої партії AfD
Партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) категорично виступає проти будь-якої допомоги Україні
фото: Reuters

Гамбуржці традиційно виступають під гаслами «Фашизм – це не альтернатива»

Мешканці Гамбурга 10 жовтня вийшли на черговий протест проти правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН). Про це повідомляє кореспондент «Главкома». Велелюдна демонстрація пройшлася центральними вулицями міста.

Гамбуржці традиційно виступають під гаслами «Фашизм – це не альтернатива» та «Демократія не потребує альтернатив», висловлюючи рішуче неприйняття расизму й правого екстремізму.

Останні великі демонстрації відбулися у вересні 2026 року. Приводом для них стала перемога АдН на земельних виборах у Саксонії-Ангальт. Тоді в Гамбурзі на вулиці вийшли близько 25 080 людей (за даними організаторів) у межах загальнонаціональної кампанії Pruef. Учасники вимагали від Федерального відомства з охорони конституції офіційно перевірити діяльність організації та запустити процедуру її повної заборони.

Як відомо, партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) категорично виступає проти будь-якої допомоги Україні. Вона має відверто проросійську позицію і послідовно вимагає повного припинення підтримки Києва.

Офіційне керівництво Німеччини на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом жорстко засуджує позицію АдН і продовжує надавати підтримку Україні. Проте зростання рейтингів цієї ультраправої сили викликає серйозне занепокоєння як всередині країни (через що й проходять масові протести), так і на міжнародній арені.

Нагадаємо, «Альтернатива для Німеччини» посіла перше місце на виборах до парламенту землі Саксонія-Ангальт. За даними екзит-полів, ультраправі здобули 44,4% голосів. Це вперше після Другої світової війни поставило ультраправу політичну силу на поріг отримання влади на регіональному рівні.

Консерватори канцлера Фрідріха Мерца суттєво відстали від АдН із результатом 18,3%. Соціал-демократи та «Зелені» лише мінімально подолали бар'єр для проходження до земельного парламенту.

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Теги: Німеччина перемога демократія протест партії

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