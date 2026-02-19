Команда українців, яка нібито стоїть за підривом газогонів «Північні потоки», навесні 2022 року обговорювала свої плани з представниками ЦРУ

Американське центральне розвідувальне управління було поінформоване про наміри української групи здійснити диверсію на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» ще за кілька місяців до самих вибухів. Про це йдеться у масштабному розслідуванні німецького видання Der Spiegel, інформує «Главком».

Оглядачі видання стверджують, що члени української команди та знайомі з ЦРУ зустрілися у Києві на Подолі навесні 2022 року. Тоді українці поділилися наміром «вплинути» на російські трубопроводи, а американці нібито зацікавилися і не заперечували. Також під час наступних зустрічей обговорювалися технічні деталі.

Зауважимо, у січні 2026 року Федеральний суд Німеччини офіційно підтвердив, що підозри щодо причетності української сторони мають високу ймовірність. Громадянин України Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у підриві "Північних потоків" у Балтійському морі у вересні 2022 року, нині перебуває у Німеччині.

Німецьке слідство вважає Кузнєцова командиром групи з шести осіб, яка безпосередньо замінувала та підірвала трубопроводи. Йому загрожує до 15 років ув'язнення за статтею про антиконституційний саботаж та спричинення вибуху. Сам Сергій Кузнєцов повністю заперечує свою провину, стверджуючи, що на момент вибухів у вересні 2022 року проходив службу в ЗСУ і не залишав територію України

