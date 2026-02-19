Головна Світ Політика
search button user button menu button

Розслідування Spiegel: ЦРУ знало про плани української групи підірвати «Північні потоки»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Розслідування Spiegel: ЦРУ знало про плани української групи підірвати «Північні потоки»
Федеральний суд Німеччини не виключає причетність українців до підривів нафтогонів
фото з відкритих джерел

Команда українців, яка нібито стоїть за підривом газогонів «Північні потоки», навесні 2022 року обговорювала свої плани з представниками ЦРУ 

Американське центральне розвідувальне управління було поінформоване про наміри української групи здійснити диверсію на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» ще за кілька місяців до самих вибухів. Про це йдеться у масштабному розслідуванні німецького видання Der Spiegel, інформує «Главком».

Оглядачі видання стверджують, що члени української команди та знайомі з ЦРУ зустрілися у Києві на Подолі навесні 2022 року. Тоді українці поділилися наміром «вплинути» на російські трубопроводи, а американці нібито зацікавилися і не заперечували. Також під час наступних зустрічей обговорювалися технічні деталі.

Зауважимо, у січні 2026 року Федеральний суд Німеччини офіційно підтвердив, що підозри щодо причетності української сторони мають високу ймовірність. Громадянин України Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у підриві "Північних потоків" у Балтійському морі у вересні 2022 року, нині перебуває у Німеччині. 

Німецьке слідство вважає Кузнєцова командиром групи з шести осіб, яка безпосередньо замінувала та підірвала трубопроводи. Йому загрожує до 15 років ув'язнення за статтею про антиконституційний саботаж та спричинення вибуху. Сам Сергій Кузнєцов повністю заперечує свою провину, стверджуючи, що на момент вибухів у вересні 2022 року проходив службу в ЗСУ і не залишав територію України

Нагадаємо, Угорщина погрожує залишити Україну без світла та газу. Будапешт розглядає можливість припинення експорту електроенергії та природного газу до України, якщо Київ не відновить роботу нафтопроводу «Дружба».

Уряд Віктора Орбана перейшов до відкритого шантажу України на тлі зупинки транзиту російської нафти. Після припинення експорту дизельного пального, Будапешт натякнув на можливість перекриття ключових потоків газу та електроенергії.

Керівник апарату Віктора Орбана заявив, що Будапешт розгляне інші заходи, якщо українці й надалі «триматимуть нафтопровід закритим».

Читайте також:

Теги: нафтопродукти ЦРУ Північний потік Північний потік-2 українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масниця – це час примирення, частування перед постом, аби задобрити й закликати весну
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 лютого, 12:00
Зеленський заявив, що ЗСУ нині захищають від російського вторгнення також і Угорщину, тож Орбан може не турбуватися про безпеку
Зеленський на Мюнхенській конференції делікатно висміяв Орбана
14 лютого, 15:17
Дизайнер зазначив, що його бабуся пережила Другу світову війну та перебувала в концтаборі
«Війна вбила її»: відомий дизайнер розповів про смерть близької людини
1 лютого, 15:57
Радіо без людей уже реальність
Люди вже не потрібні. Як ШІ захоплює український ринок праці
1 лютого, 11:05
Крути. Століття невивчених уроків
Крути. Століття невивчених уроків
29 сiчня, 16:09
Єгор Соболєв
«Нам треба не армія Фрідріха Великого, а матриця». Комбат Єгор Соболєв про те, як виграти війну інтерв'ю
28 сiчня, 10:50
«Праця робить вільним» – нацистське гасло над брамою концтабору Аушвіц-Біркенау. 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили цей один із найбільших нацистських таборів смерті
Голокост. Як українець врятував єврейську дівчинку, ризикуючи життям власних дітей
27 сiчня, 15:30
Зима в етнографічному комплексі в с. Стецівка на Черкащині: все, як 100 і 200 років тому
Викопав землянку, підперезався, розтопив «буржуйку». Як українці переживали люті зими в давнину
22 сiчня, 20:15
Андрію Кобіву назавжди 27 років
Поліг під Краматорськом у день свого народження. Згадаймо Андрія Кобіва
21 сiчня, 09:00

Політика

Росія завербувала понад тисячу кенійців для війни проти України
Росія завербувала понад тисячу кенійців для війни проти України
США повністю виводять війська із Сирії – WSJ
США повністю виводять війська із Сирії – WSJ
Король Британії відмовився покривати брата і став на бік правоохоронців
Король Британії відмовився покривати брата і став на бік правоохоронців
Розслідування Spiegel: ЦРУ знало про плани української групи підірвати «Північні потоки»
Розслідування Spiegel: ЦРУ знало про плани української групи підірвати «Північні потоки»
Туск закликав поляків негайно покинути Іран через можливі удари США
Туск закликав поляків негайно покинути Іран через можливі удари США
Болгарія призначила дострокові вибори президента
Болгарія призначила дострокові вибори президента

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua