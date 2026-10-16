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Німеччина вирішила відновити запаси Patriot після передачі Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Німеччина вирішила відновити запаси Patriot після передачі Україні
Німеччина повернулася до закупівлі систем ППО Patriot
фото: Bundeswehr

Берлін витратить сотні мільйонів євро на нові системи ППО, однак значну частину закупівлі профінансує інша європейська країна

Бюджетний комітет Бундестагу погодив закупівлю двох американських систем протиповітряної оборони Patriot для відновлення запасів Бундесверу. Рішення ухвалили після передачі відповідних комплексів Україні у 2025 році, а загальна вартість нового замовлення становитиме близько €650 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони Німеччини.

У німецькому оборонному відомстві пояснили, що нові комплекси закуповуватимуть через уряд Сполучених Штатів за процедурою Foreign Military Sales, яка передбачає міжурядові продажі американського озброєння.

«Після передачі вогневих одиниць Patriot Україні у 2025 році для посилення української протиповітряної оборони їх буде повторно закуплено через уряд США за процедурою Foreign Military Sales», – йдеться в повідомленні міністерства.

Як уточнює німецьке спеціалізоване видання Hartpunkt, йдеться про придбання двох вогневих одиниць Patriot. До складу кожної системи входять командний пункт, пускові установки, радіолокаційна станція та обладнання для електроживлення.

За інформацією видання, загальна вартість закупівлі становитиме приблизно €650 млн. Постачання компонентів американського виробника Raytheon планують розпочати ще у 2026 році, а завершити до 2028 року.

Особливістю нового замовлення стане участь Норвегії. За даними Hartpunkt, норвезька сторона профінансує понад €300 млн, тобто значну частину вартості закупівлі.

Крім того, після укладення контракту Німеччина планує здійснити авансовий платіж у розмірі близько €560 млн без урахування імпортного податку на додану вартість.

Як зазначає видання, такий платіж має забезпечити пріоритетність виконання німецького замовлення порівняно із замовленнями інших країн.

Фінансування закупівлі переважно здійснюватиметься з розділу 60 федерального бюджету Німеччини. Цей розділ, зокрема, передбачає видатки на військову підтримку України. Окремо бюджетний комітет Бундестагу погодив закупівлю спеціального обладнання для обслуговування систем Patriot.

Йдеться про придбання 40 ремонтних контейнерів із можливістю додаткового замовлення ще 14 одиниць. За інформацією Hartpunkt, загальна вартість цього проєкту становить приблизно €90 млн. Постачання основної партії ремонтних контейнерів заплановане на 2030 рік.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив про новий комплексний пакет підтримки від Німеччини. Його сума склала понад €1,3 млрд. За словами українського лідера, допомога включатиме озброєння, а також підтримку української енергетики напередодні зими. Окремо передбачені кошти на виробництво нових перехоплювачів для боротьби з реактивними ударними безпілотниками.

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Теги: Німеччина Україна Patriot

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