Німеччину охоплять молодіжні протести: демонстрації готують у понад 30 містах країни

Молодь вимагає доступнішого життя, збільшення фінансування освіти та виступає проти військового призову

У суботу, 31 жовтня, Німеччиною прокотиться хвиля молодіжних протестів. Демонстрації анонсували у понад 30 містах, зокрема Берліні, Гамбурзі, Кельні, Франкфурті та Мюнхені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutsche Welle та німецький телеканал ZDF.

Ініціатором виступив молодіжний рух Gen Z regelt («Покоління Z вирішує»), який надихнувся нещодавніми протестами у Франції. Організатори закликають молодих німців вийти на вулиці, щоб привернути увагу влади до соціальних та економічних проблем.

Серед головних вимог — зниження вартості життя, збільшення фінансування освіти, медицини та соціальної сфери. Учасники також виступають проти можливого запровадження військового призову та критикують зростання оборонних витрат на тлі скорочення соціальних програм.

За даними RND, понад 150 тис. людей заявили про намір долучитися до протестів. Водночас онлайн-реєстрація не гарантує фактичної участі в демонстраціях.

Основні акції мають розпочатися близько 14:00. У Берліні учасники планують зібратися біля Бранденбурзьких воріт, у Гамбурзі — на площі Юнгфернштіг, а в Кельні — на площі Гоймаркт.

Німецькі правоохоронці посилюють заходи безпеки через побоювання повторення подій у Франції, де частина молодіжних протестів переросла в сутички з поліцією, підпали та погроми.

За інформацією Tagesschau, німецькі спецслужби фіксують спроби екстремістських угруповань долучитися до акцій. Водночас організатори Gen Z regelt наголошують, що виступають виключно за мирні демонстрації та засуджують будь-яке насильство.

Як повідомляє Tagesschau, організатори німецьких акцій висловили солідарність із протестувальниками у Франції, Бельгії та Італії. Рух планує продовжувати діяльність і після 31 жовтня, однак конкретних дат наступних демонстрацій поки не називає.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масштабні протести в країнах Європи. Зокрема, 24 жовтня у Франції на вулиці вийшли понад 400 тис. людей, а поліція затримала більш як 1300 учасників. Демонстрації через високу вартість життя та проблеми в освіті також охопили Італію, Іспанію й Албанію.

Крім того, «Главком» аналізував причини молодіжних протестів у Європі. Серед головних чинників невдоволення — подорожчання житла, труднощі з працевлаштуванням, недостатнє фінансування освіти та невпевненість молоді у власному майбутньому.