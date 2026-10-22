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Макрон заявив, що Франція заборонить всі незаконні протести

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Макрон заявив, що Франція заборонить всі незаконні протести
У Франції спалахнули масові заворушення
фото: Reuters

Глава Франції визнав «прогалини в плануванні та елементи несподіванки» минулої суботи, коли протести переросли у вандалізм

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в суботу уряд планує дозволити лише профспілкові марші, щоб запобігти повторенню насильницьких протестів, які відбулися минулими вихідними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«У випадках, коли це не профспілки, ми заборонятимемо їх, де тільки зможемо», – сказав Макрон. Профспілкам буде дозволено проводити мітинги лише за конкретними маршрутами, узгодженими з поліцією, додав він.

Глава Франції визнав «прогалини в плануванні та елементи несподіванки» минулої суботи, коли протести зібрали понад пів мільйона людей і переросли у вандалізм. Бунтівники напали на державні будівлі та розграбували магазини в містах по всій країні. 

Нагадаємо, прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню доручив місцевій владі запровадити локальні комендантські години після масових заворушень, які охопили низку французьких міст. Обмеження мають запобігти новим випадкам насильства, погромам і мародерству.

До слова, Європейський Союз розслідує можливе російське втручання та кампанії дезінформації, пов’язані з масштабними заворушеннями у Франції та інших європейських країнах. Проросійські й ультраправі акаунти в соцмережах поширювали відео насильства та неправдиві повідомлення на тлі протестів.

Теги: протест Франція Еммануель Макрон

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