Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Залізнична катастрофа в Іспанії спричинила масові протести

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Залізнична катастрофа в Іспанії спричинила масові протести
Демонстранти зібралися біля Міністерства транспорту Іспанії, де поліція застосувала сльозогінний газ
фото: RMF24

Понад 1,5 тис. людей вийшли на вулиці іспанської столиці з вимогою відставки міністра транспорту після зіткнення двох швидкісних поїздів

Мадрид охопили протести після масштабної залізничної катастрофи в Іспанії. Учасники акції звинувачують владу в недбалості та вимагають відставки міністра транспорту Оскара Пуенте. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

Близько 1,5 тис. людей зібралися біля будівлі Міністерства транспорту Іспанії. Серед демонстрантів переважали представники ультраправих рухів. Вони вимагали відставки не лише міністра, а й уряду прем'єр-міністра Педро Санчеса.

Акція переросла у заворушення. За інформацією іспанського телебачення TVE, поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати натовп. Протистояння біля міністерства тривало до пізнього вечора.

Причиною протестів стала катастрофа, яка сталася 28 жовтня поблизу населеного пункту Урда в провінції Толедо. На залізничній лінії, що сполучає Мадрид із південним регіоном Андалусія, зіткнулися два швидкісні поїзди.

За даними CNN, трагедія забрала десятки життів. Водночас RMF24 повідомило, що станом на 29 жовтня кількість загиблих зросла до 69.

За попередніми висновками, один із потягів отримав дозвіл продовжити рух, попри червоний сигнал світлофора. Міністр транспорту Оскар Пуенте визнав порушення протоколу після збою інформаційної системи та назвав людську помилку ймовірною причиною аварії.

Нагадаємо, 28 жовтня «Главком» повідомляв про зіткнення двох швидкісних потягів. Тоді було відомо щонайменше про десятьох загиблих. Через аварію залізничне сполучення на пошкодженій ділянці призупинили.

Згодом «Главком» писав про зростання кількості жертв. Рятувальники продовжували пошукові роботи на місці катастрофи, а постраждалих доправляли до лікарень.

Також «Главком» розповідав про наслідки трагедії у підсумках 28 жовтня. Після зіткнення потягів прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес скасував заплановані заходи.

Читайте також:

Теги: трагедія катастрофа Педро Санчес Мадрид

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Актор у масці Дональда Трампа зображає ув'язненого в інсталяції на площі Таджриш у Тегерані
Дональда Трампа посадили у клітку (відео)
22 жовтня, 11:08
Український хор заспівав хіт Євробачення
Подільський хор підірвав мережу піснею Руслани «Дикі танці» (відео)
30 вересня, 15:16
Своє рішення підписати контракт із армією РФ окупант пояснив необхідністю заробляти гроші
Азовці взяли у полон розвідника із трьома паспортами
3 жовтня, 19:15
Лубінець звернувся до Офісу генерального прокурора, щоб встановити особи людей у формі, які вдерлися до житла
На Хмельниччині люди у формі вдерлися через вікно до приватного будинку
3 жовтня, 19:44
Жінка, яка до смерті побила свого семирічного сина
На Івано-Франківщині молода мати вбила семимісячного сина, бо заважав спати
11 жовтня, 15:57
Юрій та Олександра Рибчинські показалися за обіймами та зворушливим танцем
Юрій Рибчинський замилував танцем з дружиною під пісню «Києве мій» (відео)
13 жовтня, 11:46
Марію Єфросиніну звинуватили у відсутності такту
Марія Єфросиніна натрапила на хейт після підтримки Ірини Федишин
15 жовтня, 11:32
Медики шоковані кількістю постраждалих після пожежі на військовій базі
На одній із найбільших військових баз Канади сталася трагедія
18 жовтня, 14:13
Рятувальникам довелося відтягувати вбитого горем батька з місця трагедії
Моторошні кадри з Чернігова: батько кричить від розпачу біля загиблої доньки
Сьогодні, 13:32

Соціум

Пішов із життя актор Патрік Стюарт, який зіграв у франшизах «Люди Ікс» та «Зоряний шлях»
Пішов із життя актор Патрік Стюарт, який зіграв у франшизах «Люди Ікс» та «Зоряний шлях»
Залізнична катастрофа в Іспанії спричинила масові протести
Залізнична катастрофа в Іспанії спричинила масові протести
Трамп відклав постачання ракет Patriot Україні до виборів у США – Euronews
Трамп відклав постачання ракет Patriot Україні до виборів у США – Euronews
Росія знайшла новий спосіб обходити українську РЕБ: Флеш розкрив подробиці
Росія знайшла новий спосіб обходити українську РЕБ: Флеш розкрив подробиці
Greenpeace оприлюднив карту руху танкерів із російським дизелем до США
Greenpeace оприлюднив карту руху танкерів із російським дизелем до США
Уряд запустив дворічний проєкт підтримки українців за кордоном
Уряд запустив дворічний проєкт підтримки українців за кордоном

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2026
119K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
92K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Сьогодні, 21:40
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Вчора, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
27 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua