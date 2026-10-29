Залізнична катастрофа в Іспанії спричинила масові протести

Понад 1,5 тис. людей вийшли на вулиці іспанської столиці з вимогою відставки міністра транспорту після зіткнення двох швидкісних поїздів

Мадрид охопили протести після масштабної залізничної катастрофи в Іспанії. Учасники акції звинувачують владу в недбалості та вимагають відставки міністра транспорту Оскара Пуенте. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

Близько 1,5 тис. людей зібралися біля будівлі Міністерства транспорту Іспанії. Серед демонстрантів переважали представники ультраправих рухів. Вони вимагали відставки не лише міністра, а й уряду прем'єр-міністра Педро Санчеса.

Акція переросла у заворушення. За інформацією іспанського телебачення TVE, поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати натовп. Протистояння біля міністерства тривало до пізнього вечора.

Причиною протестів стала катастрофа, яка сталася 28 жовтня поблизу населеного пункту Урда в провінції Толедо. На залізничній лінії, що сполучає Мадрид із південним регіоном Андалусія, зіткнулися два швидкісні поїзди.

За даними CNN, трагедія забрала десятки життів. Водночас RMF24 повідомило, що станом на 29 жовтня кількість загиблих зросла до 69.

За попередніми висновками, один із потягів отримав дозвіл продовжити рух, попри червоний сигнал світлофора. Міністр транспорту Оскар Пуенте визнав порушення протоколу після збою інформаційної системи та назвав людську помилку ймовірною причиною аварії.

Нагадаємо, 28 жовтня «Главком» повідомляв про зіткнення двох швидкісних потягів. Тоді було відомо щонайменше про десятьох загиблих. Через аварію залізничне сполучення на пошкодженій ділянці призупинили.

Згодом «Главком» писав про зростання кількості жертв. Рятувальники продовжували пошукові роботи на місці катастрофи, а постраждалих доправляли до лікарень.

Також «Главком» розповідав про наслідки трагедії у підсумках 28 жовтня. Після зіткнення потягів прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес скасував заплановані заходи.