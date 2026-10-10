Українку судили в Німеччині через напис на пальті

Вікторія Фішер була вдягнена у дизайнерське пальто із зображенням лелек та вишитим англомовним написом, і це стало приводом для позову

Суд виправдав Вікторію Фішер, однак процес коштував €8тис.

У Німеччині завершився судовий процес проти україномовної німкені, громадської діячки та співзасновниці благодійної організації «Save Raine EV» Вікторії Фішер. Позов проти неї подала 72-річна жінка російського походження, яка проживає в країні вже пів століття, вимагаючи €30 тисяч компенсації за нібито використання нецензурної лексики та особисті образи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Перший Західний.

Приводом для судового спору стало відео у Facebook, оприлюднене львівською дизайнеркою Ольгою Дрозд. На ньому Вікторія Фішер була вдягнена у дизайнерське пальто із зображенням лелек та вишитим англомовним написом «Peace, don't attack» («Мир, не атакуйте»). Позивачка розцінила цю фразу як особисту образу, пов'язавши її зі своїм ім'ям та російським походженням. Вона інтерпретувала англійський текст через російськомовне прочитання та транслітерацію, побачивши в ньому нецензурний зміст.

Окрім напису на одязі, позивачка долучила до справи 39 сторінок матеріалів зі скриншотами. Протягом кількох років за сторінками українки в соцмережах стежили, а згодом створили клон-акаунти з її фотографіями та іменем, від яких залишали провокативні коментарі.

Позов спрямували до Верховної Ради Німеччини (Oberlandesgericht), де участь адвокатів є обов'язковою, а процесуальні витрати прив'язані до високої суми позову. Суд встановив, що напис на пальті є англомовною фразою із закликом до миру і не містить нецензурних слів чи персональних образ. Утім, через особливості німецького судочинства та високу вартість послуг адвокатів процес коштував Вікторії Фішер майже €8 тисяч.

Як зазначила дизайнерка Ольга Дрозд, закладений у дизайн сенс мав виключно миротворчий контекст. Водночас адвокат Роман Лихачов у коментарі підкреслив, що подібні позови часто є елементом інформаційного тиску на активних українців за кордоном. За його словами, європейське законодавство суворо карає за висловлювання в соцмережах, чим нерідко користуються опоненти. Юрист наголосив на необхідності розбудови системи належної правової допомоги для українців за кордоном через консульські установи та закликав громадян також активно використовувати юридичні механізми Європи для захисту своїх прав від провокацій.

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