Німецькі школи навчатимуть дітей бути щасливими

У німецьких школах з'явився новий предмет: дітей навчають щастю

Не у всіх дітей школа асоціюється з відчуттям щастя та радості. Але саме щастя у Німеччині можна вивчати як шкільний предмет. Одна зі шкіл, що включили його до програми, розташована у гессенському містечку Бад-Наухайм. Про це пише Deutsche Welle.

10 учнів восьмого класу розмірковують на занятті, що важливо для дружби. Хлопчики та дівчатка обговорюють прочитані інформаційні матеріали у групах, записують результати дискусії. «Друг повинен виявляти повагу, знаходити для тебе час, бути надійним, терплячим і привітним», – каже учень на ім'я Яніс. Найголовніше – щоб друзі могли один одному довіряти». «Подруга повинна бути чуйною, чесною, лояльною і заслуговує на довіру», – доповнює школярка Заріна.

Як зазначають німецькі вчителі, з часу пандемії коронавірусу багато дітей перебувають у емоційній ямі, відчувають депресію. Крім цього, підлітки не впевнені у собі. На таких уроках вони шукають свою формулу щастя, навчаються відкритості та підвищують самооцінку. З того часу, як у цій середній школі сім років тому щастя запропонували вивчати як факультатив, цей предмет не перестає викликати інтерес у восьмикласників.

«Для учнів визнання є важливим фактором щастя, а надмірне користування соцмережами, переповненими образливими коментарями та гарними, але найчастіше ідеалізованими образами, викликає почуття незадоволеності», – пояснює вчитель Марк Енглерт.

«Щаслива» концепція

Саму концепцію шкільного «Щастя» розробив Ернст Фріц-Шуберт, колишній директор профучилища в Гейдельберзі та терапевт. У 2007 році він разом зі своїм педагогічним колективом впровадив цей проєкт, що сприяє психічному здоров'ю та особистісному розвитку, у шкільні будні. Пізніше було започатковано Інститут особистісного розвитку імені Фріца-Шуберта в Гейдельберзі, який до цього дня пропонує семінари.

На сьогоднішній день близько 500 педагогів у Німеччині, Австрії та Швейцарії навчені викладанню «Щастя». «Йдеться не про те, як допомогти учням впоратися зі стресом або підвищити їхню мотивацію, а про те, що потрібно допомогти їм зрозуміти причини», – пояснив нещодавно в інтерв'ю телеканалу ZDF Ернст Фріц-Шуберт.

Предмет «Щастя» включений до програм понад 400 шкіл у всіх федеральних землях Німеччини – як обов'язковий або факультативний. Більше того, в Баварії слідами загальноосвітніх шкіл вчити бути щасливими планують і деякі профучилища – щоправда, предмет там називатиметься «Особистісний розвиток». Здобути додаткову освіту за цією спеціальністю пропонують деякі німецькі інститути підвищення кваліфікації та виші, наприклад, Технічний університет Берліна.

До слова, українські правоохоронці змогли встановити перебування на території Німеччини 161 української дитини, яку викрали росіяни. Про це сказав голова Нацполіції Іван Вигівський у Берліні під час зустрічі з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом.