Німеччина передає Україні ще одну систему ППО Iris-T та іншу зброю: повний список

Німецькі союзники оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Німеччини передає Україні новий пакет військової допомоги, у який увійшла, зокрема, система протиповітряної оборони IRIS-T. Про це йдеться на сайті міністерства оборони Німеччини.

19 серпня німецькі союзники оголосили про нову партію озброєння для України.

Повний список військової допомоги поповнили:

одна система ППО IRIS-T SLS (загалом доставлено три, залишилося дев'ять);

14 000 снарядів 155 мм (загалом 180 000);

10 надводних дронів (загалом 50);

26 розвідувальних дронів VECTOR (загалом 288);

засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

шість екскаваторів;

одна БРЕМ Bergepanzer 2 (загалом 22);

55 000 аптечок (загалом 655 000);

700 штурмових гвинтівок MK 556 (загалом 3125);

10 снайперських гвинтівок HLR 338 (загалом 250);

50 гвинтівок CR 308 (загалом 531).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні по дві системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності Iris-T, 30 танків Leopard 1A5, 400 бронемашин із захистом за принципом MRAP, 16 самохідних артилерійських установок двох типів та інше озброєння до грудня 2024 року. Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі на YouTube-каналі Збройних сил Німеччини.

Також Сполучені Штати Америки незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України. Відповідну заяву зробив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Як зазначив посадовець, нові пакети військової допомоги Україні оголосять уже найближчими днями. Натомість детальних подробиць про те, яке саме озброєння Сполучені Штати плануються передати, Кірбі не розкрив.