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Скандал із закупівлею масок може коштувати уряду ФРН десятки мільйонів євро

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Скандал із закупівлею масок може коштувати уряду ФРН десятки мільйонів євро
Закупівля масок у Німеччині перетворилась на економічний скандал
фото із відкритих джерел

Скандал навколо держзакупівель масок уже називають одним із найбільших в історії Німеччини

Закупівля масок FFP2 під час пандемії Covid-19 викликала великий скандал у Німеччині. Спроба МОЗ розірвати договори з постачальниками масок матиме юридичні наслідки. Про це розповідає Deutsche Welle.

Вищий земельний суд у Кельні виніс рішення на користь постачальника захисних масок, які були потрібні під час пандемії. Маски були замовлені Федеральним міністерством охорони здоров'я ФРН, але в результаті не стали в нагоді і не були сплачені замовником.

Як пояснює Deutsche Welle, у суді йшлося про те, що наприкінці березня 2020 року міністр охорони здоров'я Єнс Шпан оголосив тендер і гарантував усім компаніям оплату по 4,5 євро за кожну маску FFP2. У результаті міністерство було настільки завалено пропозиціями, що дедлайн проведення тендеру скоротився до кількох днів, але вже понад 700 постачальників заявили, що поставлятимуть маски федеральному уряду. Однак умовою федерального уряду на той момент було те, що маски повинні бути поставлені до 30 квітня 2020 року – якби вони надійшли на день пізніше, вся угода була б недійсною, а постачання не підлягало б оплаті.

Така вимога визнана Вищим регіональним судом Кельна недійсною. На думку судді, міністерство мало б встановити для постачальників відстрочку, але не зробило цього. Натомість міністерство охорони здоров'я в десятках випадків відмовилося від контракту, не сплатило рахунки за маски від коронавірусу, відмовилося прийняти прострочені поставки або, у кількох випадках, зажадало повернення грошей через низьку якість.

Суд другої інстанції ухвалив, що федеральне міністерство має виплатити майже 86 мільйонів євро плюс 33 мільйони євро компенсації за прострочення платежу.

Рішення може стати сигналом до дії багатьох інших постачальників. Адже на розгляді у суді перебуває ще близько 100 аналогічних позовів. Якщо міністерство охорони здоров'я програє і їх, йому загрожує рекордна шкода у розмірі 2,3 млрд євро чи навіть більше.

Минулого року міністерство оцінило суму суперечки у 988 млн євро, але тепер вона зросла. Прессекретар міністра охорони здоров'я підтвердив ці цифри і додав що буде ще більше, оскільки до суми необхідно додати відсотки з 2020 року, а також судові витрати.

«За нашими оцінками, загальна сума витрат становить близько 3,5 млрд євро», – говорить підприємець Йоахім Лутц, який також позивається до міністерства як постачальник масок. Скандал навколо закупівель масок уже вважається одним із найбільших в історії Німеччини, пов'язаних із розтратою грошей платників податків.

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Теги: міністр скандал держзакупівлі здоров'я Німеччина гроші суд

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