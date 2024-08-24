Українці можуть отримати стипендії від Швейцарії: що слід зробити

Можна отримати шанс навчатись у швейцарських університетах, політехнічних інститутах та вищих школах прикладних наук

Посольство Швейцарії в Києві почало приймати заявки на три типи стипендій, які надаються Федеральною комісією з питань стипендій для іноземців. Навчання можливе у швейцарських університетах, політехнічних інститутах та вищих школах прикладних наук.

Що це за стипендії

Щороку Швейцарська Конфедерація надає урядові стипендії досконалості для сприяння міжнародному обміну та науковому співробітництву між Швейцарією та більш ніж 180 країнами. Одержувачів обирає Федеральна комісія зі стипендій для іноземних студентів. Швейцарські урядові стипендії досконалості призначені для молодих дослідників з-за кордону, які закінчили магістратуру або докторантуру, а також іноземних художників з бакалаврським ступенем.

Українські вчені можуть претендувати на три види стипендій:

Дослідницькі стипендії (Research scholarships)

Стипендії для претендентів на науковий ступінь доктора наук (PhD scholarships)

Стипендії для постдокторантів (Postdoctoral Scholarships).

Аплікаційний процес координується Посольством Швейцарії у Києві, яке відповідає за прийом та перевірку досьє кандидатів. Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно звернутися до Посольства Швейцарії у письмовій формі на адресу електронної пошти: [email protected] . Після цього кандидат отримає усі необхідні аплікаційні документи.

Пакет документів, який необхідно заповнити та роздрукувати у двох примірниках, має бути поданий до Посольства Швейцарії до 5 грудня 2024 року.

Види стипендій

Дослідницькі стипендії надаються для проведення досліджень чи навчання у всіх швейцарських кантональних університетах, університетах прикладних наук, двох федеральних технологічних інститутах, а також чотирьох науково-дослідних інститутах. Розглядаються лише кандидати, номіновані академічним керівником одного із цих навчальних закладів.

Художні стипендії призначені для студентів художніх напрямків, які бажають отримати початковий ступінь магістра мистецтв у Швейцарії. Вони надаються для навчання у будь-якій швейцарській консерваторії чи університеті мистецтв. Ця стипендія доступна лише студентам із обмеженої кількості країн.

Як відбувається відбір

Заявки проходять попередній відбір відповідними національними органами та швейцарським дипломатичним представництвом. Відібрані заявки оцінює Федеральна комісія зі стипендій для іноземних студентів (FCS), яка приймає остаточне рішення.

Комісія FCS оцінює заявки на отримання стипендій за трьома критеріями:

Профіль кандидата

Якість дослідницького проекту чи художньої роботи

Синергії та потенціал для майбутнього наукового співробітництва

Комісія FCS складається із професорів швейцарських державних університетів. Присудження стипендій ґрунтується на академічній та науковій досконалості. Рішення про нові стипендіальні нагороди має бути оголошено не пізніше кінця травня. Стипендіатів на 2025-2026 навчальний рік комісія FCS відбере до кінця травня 2025 року. Стипендії на 2025-2026 навчальний рік будуть оголошені із серпня 2025 року.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України рекомендує вишам адаптувати графіки оплати вартості навчання, оскільки деякі студенти можуть отримати державні гранти. Про це повідомляє пресслужба відомства.Натомість міністерство вважає, що керівники закладів освіти мають змінити графіку оплати так, аби врахувати особливості навчання студентів, які отримають фінансову підтримку від держави. Такий порядок має стосуватися як оплати вартості за рік, так і перший семестр.