Танки Leopard, дрони та снаряди для Gepard: в Україну прямує підмога із Німеччини
Із запасів Буднесверу та промисловості надано 21 тис. боєприпасів для зенітних установок Gepard
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Туди ввійшли танки Leopard 1 A5, які Берлін передав спільною з Копенгагеном. Про це повідомляється сайті німецького уряду,
Що увійшло до нового пакету допомоги:
- 21 тис. снарядів для ЗРК Gepard;
- вісім танків Leopard 1 A5 (Німеччина передала спільно з Данією);
- десять надводних дронів;
- дві ремонтно-евакуаційні бронемашини Bergepanzer;
- десять наземних радарів;
- 24,8 тис. шоломів;
- один польовий госпіталь.
- Раніше президент Зеленський повідомив, що в Україну прибув Patriot з Німеччини.
Нагадаємо, також сьогодні стало відомо, що США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до $200 мільйонів за програмою спеціальних президентських повноважень.
Безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси Himars, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.
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