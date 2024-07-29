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Танки Leopard, дрони та снаряди для Gepard: в Україну прямує підмога із Німеччини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Танки Leopard, дрони та снаряди для Gepard: в Україну прямує підмога із Німеччини
Переданий Німеччиною пакет військової допомоги Україні включає танки Leopard
фото: з відкритих джерел

Із запасів Буднесверу та промисловості надано 21 тис. боєприпасів для зенітних установок Gepard 

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Туди ввійшли танки Leopard 1 A5, які Берлін передав спільною з Копенгагеном. Про це повідомляється сайті німецького уряду, 

Що увійшло до нового пакету допомоги:

  • 21 тис. снарядів для ЗРК Gepard;
  • вісім танків Leopard 1 A5 (Німеччина передала спільно з Данією);
  • десять надводних дронів;
  • дві ремонтно-евакуаційні бронемашини Bergepanzer;
  • десять наземних радарів;
  • 24,8 тис. шоломів;
  • один польовий госпіталь.
  • Раніше президент Зеленський повідомив, що в Україну прибув Patriot з Німеччини.

Нагадаємо, також сьогодні стало відомо, що США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до $200 мільйонів за програмою спеціальних президентських повноважень.

Безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси Himars, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.

Теги: Німеччина військова техніка

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