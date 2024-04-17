Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Німеччині поліцейські виявили 161 українську дитину, яку викрала РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Німеччині поліцейські виявили 161 українську дитину, яку викрала РФ
У співпраці з німецькими колегами українським правоохоронцям вдалося встановити на території ФРН 161 українську дитину, викрадену Росією
фото ілюстративне

Діти розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі

Українські правоохоронці змогли встановити перебування на території Німеччини 161 української дитини, яку викрали росіяни. Про це сказав голова Нацполіції Іван Вигівський у Берліні під час зустрічі з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом, повідомляє пресслужба поліції.

«Встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі», – сказав Вигівський.

Він зазначив, що Україна розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво - у Міжнародному кримінальному суді та Спеціальних трибуналах.

«Ми зацікавлені у спільних діях з нашими німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу», – підкреслив голова Нацполіції.

Вигівський наголосив на плідній співпраці з німецькими колегами щодо документування і збору доказів.

Читайте також: До депортації українських дітей Росія залучила мотоциклетні банди – посол США

Він також розповів, що Росія використовує в якості інструменту гібридної війни організовану злочинність, зокрема, «злодіїв в законі». А збільшення кількості українських громадян у Німеччині призвело до збільшення і фактів участі окремих осіб у протиправній діяльності, зокрема, нелегальному переправленню мігрантів.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявляв, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.

Як повідомлялося, Європейський Союз планує додати до нового санкційного списку проти РФ осіб, які причетні до депортації українських дітей. 

Читайте також:

Теги: депортація діти росія злочин Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Patriot допоможе відбивати російські повітряні атаки
Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot
13 квiтня, 16:59
Путін пожалівся, що у 2022 році, після звільнення Київщини, Україна «викинула попередню угоду з домовленостями на звалище історії»
Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність
12 квiтня, 10:37
У 2010 році Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали Харківські угоди, які подовжили термін перебування Чорноморського флоту Росії в Україні на 25 років
Таємниця Харківських угод. Чому Україна досі визнає законність російського флоту у Криму? Війна і право
8 квiтня, 09:40
Росіяни заявили про атаку ЗСУ на станцію
Вибух безпілотника на Запорізькій АЕС: розвідка пояснила ситуацію
7 квiтня, 21:47
В російському Орську стався повторний прорив дамби (фото, відео)
В російському Орську стався повторний прорив дамби (фото, відео)
6 квiтня, 22:15
Кремль суперуспішно перетворив Росію на патріархальну середньовічну диктатуру
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
30 березня, 13:00
Слов'янсько-Краматорська агломерація залишається єдиною більш-менш крупною міською агломерацією Донбасу під контролем України
Битва за Донбас. Чому росіяни обрали Слов'янсько-Краматорський напрямок
29 березня, 12:10
У цілому палата позитивно оцінює дії НБУ щодо пом’якшення валютних обмежень
Німецько-Українська промислова палата пропонує пом’якшити валютні обмеження в Україні
27 березня, 17:30
Речник Пелосі Аарон Беннетт заявив у неділю, що історія Трампа є «нісенітницею без фактів»
Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію, в якій згадав Зеленського
18 березня, 04:19

Соціум

Удар по аеродрому у Джанкої: ЗСУ прокоментували
Удар по аеродрому у Джанкої: ЗСУ прокоментували
У Росії знищено ворожий вертоліт Мі-8: деталі від розвідки (відео)
У Росії знищено ворожий вертоліт Мі-8: деталі від розвідки (відео)
Потоп у Росії. Міста продовжують тонути, а влада погрожує штрафами за дамби
Потоп у Росії. Міста продовжують тонути, а влада погрожує штрафами за дамби
У Німеччині поліцейські виявили 161 українську дитину, яку викрала РФ
У Німеччині поліцейські виявили 161 українську дитину, яку викрала РФ
Тисяча корів може піти під воду: влада Орська неспроможна впоратися із негодою
Тисяча корів може піти під воду: влада Орська неспроможна впоратися із негодою
РФ «злизала» українську розробку для евакуації поранених (відео)
РФ «злизала» українську розробку для евакуації поранених (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Рекордний паводок. Президент Казахстану втер носа Путіну
42K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
17K
У Києві вздовж лінії метро просіла дорога (фото, відео)
12K
Україна на порозі фруктової кризи: садівники назвали причини
12K
Атака на Чернігів: момент влучання потрапив на відео
7877
Паводок дістався ще однієї області Росії: оголошено масштабну евакуацію

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua