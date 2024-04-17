У Німеччині поліцейські виявили 161 українську дитину, яку викрала РФ

У співпраці з німецькими колегами українським правоохоронцям вдалося встановити на території ФРН 161 українську дитину, викрадену Росією

Діти розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі

Українські правоохоронці змогли встановити перебування на території Німеччини 161 української дитини, яку викрали росіяни. Про це сказав голова Нацполіції Іван Вигівський у Берліні під час зустрічі з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом, повідомляє пресслужба поліції.

«Встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі», – сказав Вигівський.

Він зазначив, що Україна розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво - у Міжнародному кримінальному суді та Спеціальних трибуналах.

«Ми зацікавлені у спільних діях з нашими німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу», – підкреслив голова Нацполіції.

Вигівський наголосив на плідній співпраці з німецькими колегами щодо документування і збору доказів.

Він також розповів, що Росія використовує в якості інструменту гібридної війни організовану злочинність, зокрема, «злодіїв в законі». А збільшення кількості українських громадян у Німеччині призвело до збільшення і фактів участі окремих осіб у протиправній діяльності, зокрема, нелегальному переправленню мігрантів.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявляв, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.

Як повідомлялося, Європейський Союз планує додати до нового санкційного списку проти РФ осіб, які причетні до депортації українських дітей.