Лікарі-біженці з України не можуть працювати у Німеччині – Deutsche Welle

Українські лікарі не можуть влаштуватись на роботу у Німеччині

Німеччині катастрофічно бракує медичних працівників, але українці не можуть допомогти, бо не мають відповідних документів

Переважна більшість українських лікарів-біженців наразі не можуть працювати в Німеччині через бюрократичну тяганину. Про це пише Deutsche Welle.

Брак фахівців-медиків у Німеччині посилюється, при цьому лише незначна кількість медиків з України змогла розпочати медичну практику. «85% українських лікарів-біженців все ще чекають на ліцензії у ФРН. У 2022 році в Німеччині щомісяця закривалося в середньому по одній лікарні, (що відбувається через брак фахівців, – «Главком»)» – наводить статистику видання.

За даними Deutsche Welle, з лютого 2022 року принаймні 1674 українські лікарі подали заявки на отримання ліцензії для медичної практики в Німеччині, але наразі лише 187 із них отримали дозвіл.

Видання зазначає, що час очікування від подачі заявки до отримання ліцензії може зайняти від 15 місяців до 3 років. Голова Федерації лікарень Німеччини Геральд Гасс заявив про «катастрофічний результат». Він розкритикував надмірну німецьку бюрократію. «Ми просто не можемо більше дозволити собі залишати кваліфікованих працівників на допомозі замість того, щоб направляти їх туди, де вони терміново потрібні й хочуть працювати», – прокоментував він.

З такими проблемами стикаються лікарі не лише з України. Welt пише, що лікарям із країн, які не входять до ЄС, зазвичай потрібно від 15 місяців до трьох років для отримання ліцензії в Німеччині.

Видання описало, що більшість лікарів у країні планують піти з професії ще до пенсії через стрес і велику кількість роботи. Все більше медиків переходять на неповний робочий день. Також найближчими роками близько 80 тис. німецьких лікарів вийдуть на пенсію, що лише загострить проблему дефіциту медичного персоналу.

Нагадаємо, у Німеччині планують змінити умови виплати допомоги з безробіття українським біженцям. Центри зайнятості пропонуватимуть роботу в радіусі 50 км від місця проживання, а також скасовуються податки з оплати понаднормового часу. Українські біженці отримуватимуть допомогу Bürgergeld, але уряд посилить заходи щодо контролю за нелегальним працевлаштуванням.