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    «Робота нижче плінтуса». Яценюк розповів, як звільнити Саакашвілі

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    На думку Яценюка, звільнення Михайла Саакашвілі з в'язниці цілком можливе - «Робота нижче плінтуса». Яценюк розповів, як звільнити Саакашвілі
    На думку Яценюка, звільнення Михайла Саакашвілі з в'язниці цілком можливе
    фото: скріншот з відео

    Колишній очільник уряду розповів, яким чином діяв би він, на місці чинної влади

    Якщо українська влада дійсно прагне звільнення Михайла Саакашвілі з грузинської в’язниці, їй слід вдатися до винахідливих дій. Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявив колишній очільник українського уряду Арсеній Яценюк.

    «Треба знайти такого конфідента, близьку людину, для того, щоб почати реальні, непублічні перемовини з чинною грузинською владою. Для того, щоб Саакашвілі звільнити, треба застосувати всі дипломатичні перемовини не через Twitter, не через інтернет, а через дуже таку дипломатичну, я би навіть сказав, «ниже плінтуса», роботу для того, щоб домовитися із чинною грузинською владою, як звільнити громадянина України Михайла Саакашвілі», – зазначив Яценюк.

    Також колишній прем’єр позитивно оцінив факт телефонної розмови Зеленського із очільником уряду Грузії.

    Окрім цього, Яценюка обурило те, як у Грузії зустріли Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денисову.

    «Це взагалі безпрецедентна річ, коли уповноважена Верховної Ради з прав людини прибула до Грузії і її протримали 40 хвилин на прикордонному пункті, не дивлячись на те, що вона має паспорт», – підкраеслив Яценюк. На думку колишнього прем’єра, така поведінка грузинської влади є свідченням неповаги.

    Нагадаємо, також Яценюк посварився з Арахамією у прямому ефірі.

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    Теги: Арсеній Яценюк Михайло Саакашвілі Грузія Володимир Зеленський голодування Україна звільнення
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    «Робота нижче плінтуса». Яценюк розповів, як звільнити Саакашвілі