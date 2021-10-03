Українські політики присоромили нардепку Ясько за стосунки із одруженим Саакашвілі: деталі скандалу

Після зізнання у стосунках з ексглавою Грузії нову кохану Саакашвілі захейтили в мережі

Нардепку від «Слуги народу» Єлизавету Ясько, яка зізналася у стосунках з експрезидентом Грузії Михаїлом Саакашвілі, у мережі розкритикували колеги по парламенту. Дискусія розгорнулася у коментарях на сторінці Ясько.

Зокрема, депутатка від «Євросолідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе поцікавилася у жінки, чи розлучився вже Саакашвілі зі своєю дружиною Сандрою Руфолс.

На що Ясько прямої відповіді не дала, але заявила: «Який жах і сором! Це те питання, яке вас хвилює в цій ситуації?».

До розмови долучилася однопартійниця Климпуш-Цинцадзе Ірина Геращенко, зауваживши, що «Іванна точно має право задавати ті питання, які її цікавлять. Михаїл завжди озвучував, що думав».

Згодом народна депутатка України Єлизавета Ясько («Слуга народу») заявила, що вважає неприпустимим той хейт, який виник через оприлюднення інформації про їхні особисті стосунки із колишнім президентом Грузії.

Ясько зазначила, що краще б її колега по парламенту «думала про Україну і про захист українських інтересів».

Згодом нардепка у коментарі ТСН заявила, що їхнім стосункам із Саакашвілі уже більше року. Вона навіть знайома із мамою Саакашвілі і одним із його синів. А ще запевняє, що вона у нього наразі – єдина жінка.

«Він не є досі одружений», – сказала Ясько.

Увечері, 1 жовтня, з’явилось відео, як голова Виконавчого комітету реформ в Україні й колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі та народна депутатка від фракції «Слуга народу» Єлизавета Ясько заявили, що закохані один в одного.

Ясько заявила, що це відео було записане до від‘їзду Саакашвілі до Грузії, а також підтвердила, що перебуває у стосунках з експрезидентом Грузії.

Зауважимо, що затриманому експрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі вже висловила підтримку колишня дружина Сандра Руфолс.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

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