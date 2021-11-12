Кікабідзе розповів про зустріч із Зеленським, танки навколо Грузії та «Саакашвілі у труні»

Артист приїхав до України з метою зустрітися із президентом Зеленським та попросити врятувати Михайла Саакашвілі

Чинна влада Грузії та грузинський олігарх Іванішвілі, що її контролює, буквально прагне «бачити Михайла Саакашваілі у труні». На цьому наголосив грузинський артист та громадський діяч Вахтанг Кікабідзе в ефірі політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

Кікабідзе зазначив, що чинне керівництво Грузії розпоряджається державою та її бюджетом, неначе приватним підприємством. До того ж, на думку Кікабідзе, не варто чекати від керівництва Грузії будь-яких гуманних та людяних кроків щодо Саакашвілі.

«Вони стільки гидоти зробили для країни, я впевнений, що вони взагалі свою Батьківщину не люблять», – зазначив артист.

Кікабідзе пояснив, що приїхав до України спеціально, щоб зустрітись із головою держави та обговорити можливості домогтися звільнення Михайла Саакашвілі, який нараз є громадянином України, з-під варти у Грузії.

«Я сказав Зеленському, що його потрібно переводити до клініки. Він 41 день голодує. Я бачив людей, які сім днів голодували і їх вже на ношах носили», – наголосив Кікабідзе.

Артист запевнив, що Володимир Зеленський почув його прохання.

Також Вахтанг Кікабідзе розповів про небезпеку, яка наразі загрожує Грузії із її корумпованою та непатріотичною владою: «Осетія, де стоять танки, Абхазія – російські танки, Азербайджан та Арменія. Ми у колі. І вони весь час хочуть «підчепити» опозицію на провокацію. Як тільки піде якась маленька бійка, одразу російські танки увійдуть, щоб значить «допомогти коханому грузинському народові».

Нагадаємо, 12 листопада прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі. Про це йдеться на сайті уряду Грузії.

також варто нагадати, 10 листопада у Грузії почався судовий процес над Саакашвілі. До слова, США зробили кілька гучних заяв щодо здоров'я Саакашвілі.

Цього тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

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