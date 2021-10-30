Не дай Боже, щось трапиться із сином: матір Саакашвілі прокоментувала стан експрезидента Грузії

Гіулі Аласанія переконана, що всі справи проти Саакашвілі сфальшовані

Голодування третього грузинського президента Михайла Саакашвілі прокоментувала його мати Гіулі Аласанія. В ефірі одного з телеканалів вона заявила, що не знає, скільки справ відкрито проти її сина, але переконана, що «всі вони сфальшовані». Про це пише 24 канал.

«Це було зроблено спеціально, щоб він не міг перебувати тут, у Грузії. Але нічого доброго їм (владі – ред.) це не принесе. Якщо, не дай Боже, щось трапиться з моїм сином, я вважаю, буде погано і для них», – сказала жінка.

Гіулі Аласанія зазначила, що як мати зацікавлена насамперед, аби «син вижив і був здоровим». Окрім цього, вона додала, що дуже хвилюється за Михайла.

На початку жовтня Михайло Саакашвілі повернувся до Грузії, де його заарештували та запроторили до в'язниці. Згодом політик оголосив голодування, внаслідок чого його стан здоров'я погіршився.

Сьогодні ЗМІ повідомили про мобілізацію поліцейських у в'язниці, де перебуває Саакашвілі.

Нагадаємо, українська сторона підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати Михайла Саакашвілі. У Грузії заявили, що ніяких дипломатичних перемовин ще не ведуть.

Міністерство закордонних справ, Верховна Рада та президент вже мають відповідний текст. Про це заявив нардеп Олександр Ковальчук.

Нагадаємо, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні.

Напередодні Саакашвілі погодився на лікування. Раніше Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в'язниці в місті Руставі з експрезидентом Грузії, українським громадянином Михайлом Саакашвілі.

До цього адвокати Саакашвілі попередили про «критичні показники життєдіяльності» у Саакашвілі. Також прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування.

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