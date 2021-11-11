Саакашвілі готовий припинити голодування та назвав умову

Експрезидент Грузії вимагає перевести його у багатофункціональну клініку на реабілітацію

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосив про готовність припинити голодування. Про це повідомляє телеканал Mtvari.

Як повідомив телеканал адвокат Саакашвілі Ніке Гварамія, його підзахисний вирішив прислухатися до заклику Страсбурзького суду з прав людини й припинити голодування.

«Є умова припинення цього голодування», – цитує адвокат Саакашвілі.

За його словами, експрезидент Грузії готовий припинити голодування за умови переведення до багатофункціональної клініки на реабілітацію.

Своєю чергою міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що Саакашвілі повернеться до установи №12 за умови припинення голодування.

«Єдина вимога, яку пред'явили суду адвокати ув'язненого Саакашвілі, було його негайне переведення до цивільної клініки. Це прохання не було задоволене Страсбурзьким судом», – цитує видання «Грузія Онлайн» міністра.

Нагадаємо, раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування.

Як відомо, 10 листопада у Грузії почався судовий процес над Саакашвілі.

До слова, США зробили кілька гучних заяв щодо здоров'я Саакашвілі.

Напередодні пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Цього тижня Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».