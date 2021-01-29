Генсек ООН прищепився від Covid-19: фото

Антоніу Гутеррішу ввели першу дозу вакцини від коронавірусної інфекції нового типу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зробив щеплення від коронавірусу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

«Сьогодні мені пощастило отримати першу дозу вакцини від Covid–19. Ми повинні приступити до роботи, щоб зробити вакцину доступною для всіх і всюди. При пандемії ніхто з нас не виявиться в безпеці, поки всі ми не будемо в безпеці», – написав він.

У той же час, Гутерріш не уточнив, яку саме вакцину він використовував.

I was fortunate and grateful to get the first dose of my #COVID19 vaccine today.



We must get to work to make sure the vaccine is available to everyone, everywhere.



With this pandemic, none of us are safe until all of us are safe.



for #Vaccinated pic.twitter.com/OpCVJloY7W — António Guterres (@antonioguterres) January 28, 2021

ВООЗ оголосила 11 березня 2020-го пандемією спалах інфекції Covid-19, яка зародилася в КНР наприкінці 2019–го. Перші хворі були зареєстровані в Ухані (провінція Хубей). Населення міста – близько 12 млн осіб.

За попередніми даними, джерелом Covid-19 став рибний ринок. Однак деякі фахівці вважають, що торговельні точки стали лише розповсюджувачем захворювання, тоді як з'явилося воно в іншому місці.

Як повідомлялося, в Україні за добу, 27 січня, виявили ще 5,5 тисячі хворих на коронавірус.