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    У світі

    Генсек ООН прищепився від Covid-19: фото

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    Генсек ООН зробив щеплення від коронавірусу - Генсек ООН прищепився від Covid-19: фото
    Генсек ООН зробив щеплення від коронавірусу
    Фото: twitter.com/antonioguterres

    Антоніу Гутеррішу ввели першу дозу вакцини від коронавірусної інфекції нового типу

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зробив щеплення від коронавірусу.

    Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

    «Сьогодні мені пощастило отримати першу дозу вакцини від Covid–19. Ми повинні приступити до роботи, щоб зробити вакцину доступною для всіх і всюди. При пандемії ніхто з нас не виявиться в безпеці, поки всі ми не будемо в безпеці», – написав він.

    У той же час, Гутерріш не уточнив, яку саме вакцину він використовував.

    ВООЗ оголосила 11 березня 2020-го пандемією спалах інфекції Covid-19, яка зародилася в КНР наприкінці 2019–го. Перші хворі були зареєстровані в Ухані (провінція Хубей). Населення міста – близько 12 млн осіб.

    За попередніми даними, джерелом Covid-19 став рибний ринок. Однак деякі фахівці вважають, що торговельні точки стали лише розповсюджувачем захворювання, тоді як з'явилося воно в іншому місці.

    Як повідомлялося, в Україні за добу, 27 січня, виявили ще 5,5 тисячі хворих на коронавірус.

    Теги: ООН ринок Антоніу Гутерріш Генсек ООН Twitter щеплення населення ВООЗ коронавірус
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