Генсек ООН прищепився від Covid-19: фото

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зробив щеплення від коронавірусу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

«Сьогодні мені пощастило отримати першу дозу вакцини від Covid–19. Ми повинні приступити до роботи, щоб зробити вакцину доступною для всіх і всюди. При пандемії ніхто з нас не виявиться в безпеці, поки всі ми не будемо в безпеці», – написав він.

У той же час, Гутерріш не уточнив, яку саме вакцину він використовував.

I was fortunate and grateful to get the first dose of my #COVID19 vaccine today.



We must get to work to make sure the vaccine is available to everyone, everywhere.



With this pandemic, none of us are safe until all of us are safe.



for #Vaccinated pic.twitter.com/OpCVJloY7W