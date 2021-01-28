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    Польща вакцинувала від Covid-19 вже понад мільйон людей

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    Серед вакцинованих 850 тис. отримали перше щеплення, а 150 тис. осіб &ndash; друге - Польща вакцинувала від Covid-19 вже понад мільйон людей
    Серед вакцинованих 850 тис. отримали перше щеплення, а 150 тис. осіб – друге
    Фото: PAP

    Загалом серед мільйона вакцинованих в 494 випадках зафіксовані побічні ефекти

    У Польщі за минулу добу вакцинували проти коронавірусу понад 60 тис. людей, відтак загальна кількість осіб із щепленням зросла до понад одного мільйона. Про це інформує МОЗ Польщі у Твіттері.

    Зазначається, серед вакцинованих 850 тис. отримали перше щеплення, а 150 тис. осіб – друге, що звільнятиме їх від обов’язкового карантину у випадку контактів з інфікованими особами.

    Загалом серед мільйона вакцинованих в 494 випадках зафіксовані побічні ефекти, в основному легкого перебігу.

    «Одна 73-річна особа померла на другий день після щеплення. Санітарні служби Польщі перевіряють, чи летальний випадок безпосередньо пов'язаний із вакцинацією», ‒ йдеться у повідомленні.

    Тим часом італійські вчені розпочали розробку вакцини проти Covid-19 та обіцяють розпочати її масове застосування восени 2021 року.

    Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами.

    Як повідомлялося, Верховна Рада України прийняла важливий закон для старту вакцинації в Україні.

    Раніше стало відомо, що в Україні буде лабораторія, яка виявлятиме нові штами Covid-19

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    Теги: Польща щеплення вакцинація населення
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