Міністр закордонних справ Угорщини Сіярто захворів на Covid-19

За словами прессекретаря, Сіярто наразі перебуває в лікарні в Бангкоку

Сіярто отримав позитивний тест після поїзди до Азії

Під час робочої поїздки до Азії у міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто виявили коронавірус. Про це заявив його речник, передає Hirado.

Позитивний результат тесту він отримав у столиці Таїланду Бангкоку. До цього він був у Камбоджі.

За словами прессекретаря, Сіярто наразі перебуває в лікарні в Бангкоку й вже вирішують, як його репатріювати назад до Угорщини. Після повернення додому міністра відправлять на карантин, аби він не заразив родину та оточення.

В угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана, з яким Сіярто перебуває в Азії, негативний результат тесту на Covid-19.

Нагадаємо, що в Угорщині вводять комендантську годину через коронавірус.

Також, в Італії поліція жорстко затримує учасників протестів проти коронавірусного локдауну.

Крім того, Португалія заборонила поїздки всередині країни та встановила поліцейські КПП.

До слова, Португалія вводить надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

Також в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.