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    Новий корейський серіал посунув «Гру в кальмара» з першого місця на Netflix

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    Постер нового хіта від Netflix &laquo;Поклик пекла&raquo; (Hellbound) - Новий корейський серіал посунув «Гру в кальмара» з першого місця на Netflix
    Постер нового хіта від Netflix «Поклик пекла» (Hellbound)
    фото: hedailybeast

    Мінісеріал «Гра в кальмара» впродовж 46 днів очолював рейтинг найпопулярніших серіалів у світі на стримінговій платформі

    Новий мінісеріал із Південної Кореї під назвою «Поклик пекла» (Hellbound) змістив із першого місця найпопулярніших серіалів на платформі Netflix «Гру в кальмара». Про це повідомляє The Guardian.

    Шестисерійний мінісеріал кінорежисера Йон Сан Хо посів перше місце у понад 80-х країнах впродовж 24 годин після його прем’єри на Netflix 20 листопада.

    Зазначається, що за сюжетом серіалу «Поклик пекла» демони раптово з'являються на Землі, щоб забрати грішників у пекло. Це викликає спалах суспільної істерії та релігійного фанатизму серед людей.

    Мінісеріал «Гра в кальмара» після прем’єри на Netflix 19 вересня цього року впродовж 46 днів очолював рейтинг найпопулярніших серіалів у світі на стримінговій платформі. Близько 142 млн домогосподарств із 90 країн вже подивилися цей мінісеріал.

    До слова, «Гра в кальмара» обігнала «Локі» у боротьбі за голлівудську премію.

    Як раніше повідомлялося, популярний корейський серіал Netflix «Гра в кальмара» отримає продовження, попри те, що більшість телешоу в Південній Кореї триває лише один сезон.

    Вартість криптовалюти під назвою Squid («кальмар»), створеної за мотивами серіалу Netflix «Гра в кальмара», обвалилася практично до нуля.

    Тим часом, у «ДНР» створили копію величезної ляльки із «Гри в кальмара»

    Нагадаємо, південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання восени став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix.

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    Теги: рейтинг серіал Netflix
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    Новий корейський серіал посунув «Гру в кальмара» з першого місця на Netflix