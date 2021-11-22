Коронавірус забрав життя 42-річного актора із серіалу «Вороніни»

Актор захворів на коронавірус у важкій формі та 13 днів провів у реанімації

Російський актор Михайло Зубов, який знявся у серіалі «Вороніни», помер у віці 42 років. Про це повідомляє «Риа Новости», не називаючи причину смерті актора й не розкриваючи подробиць.

Натомість дружина актора Наталія Гердт у коментарі «Известиям» уточнила, що причиною смерті Зубова стали Covid-19 і пневмонія. За її словами, актор захворів на коронавірус у важкій формі та 13 днів провів у реанімації.

Популярність Зубов отримав завдяки ролям у серіалах «Вороніни», «Лихач» і «Капкан для монстра».

Михайло Зубов (у центрі) на зйомках серіалу «Вороніни», фото з відкритих джерел

Нагадаємо, напередодні померла актриса Ніна Русланова.