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    Коронавірус забрав життя 42-річного актора із серіалу «Вороніни»

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    Причиною смерті Михайла Зубова стали Covid-19 і пневмонія - Коронавірус забрав життя 42-річного актора із серіалу «Вороніни»
    Причиною смерті Михайла Зубова стали Covid-19 і пневмонія
    фото: jamal.com

    Актор захворів на коронавірус у важкій формі та 13 днів провів у реанімації

    Російський актор Михайло Зубов, який знявся у серіалі «Вороніни», помер у віці 42 років. Про це повідомляє «Риа Новости», не називаючи причину смерті актора й не розкриваючи подробиць.

    Натомість дружина актора Наталія Гердт у коментарі «Известиям» уточнила, що причиною смерті Зубова стали Covid-19 і пневмонія. За її словами, актор захворів на коронавірус у важкій формі та 13 днів провів у реанімації.

    Популярність Зубов отримав завдяки ролям у серіалах «Вороніни», «Лихач» і «Капкан для монстра».

    Михайло Зубов (у центрі) на зйомках серіалу «Вороніни», фото з відкритих джерел
    Михайло Зубов (у центрі) на зйомках серіалу «Вороніни», фото з відкритих джерел

    Нагадаємо, напередодні померла актриса Ніна Русланова.

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    Теги: Росія смерть серіал актор коронавірус
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    Коронавірус забрав життя 42-річного актора із серіалу «Вороніни»