Netflix знизив ціни на підписку для українців

Netflix пропонує українським користувачам базовий тариф за 4,99 євро, раніше його вартість становила 7,99 євро

Стримінговий сервіс фільмів та серіалів Netflix знизив вартість передплати в Україні. Тепер найдешевший тарифний план коштує 4,99 євро. Про це свідчить інформація на сайті сервісу у розділі «Плани та ціни».

Netflix пропонує українським користувачам базовий тариф за 4,99 євро, раніше його вартість становила 7,99 євро. Цей тарифний план дозволяє дивитися контент одночасно лише на одному екрані. При підключенні

інших планів кількість пристроїв, на яких одночасно можна дивитися відео більше.

Наприклад, тарифний план «Стандартний» дозволяє дивитися контент відразу на двох екранах, також він пропонує HD-якість відео. Netflix також знизив його вартість в Україні до 7,49 євро. Раніше його ціна становила 9,99 євро.

Тарифний план «Преміум», з яким відео можна дивитися відразу на чотирьох пристроях в HD та UltraHD-якості, подешевшав до 9,99 євро. Раніше він коштував 11,99 євро.

«Як передплатник Netflix, з вас автоматично стягується плата один раз на місяць на день реєстрації. Ви можете змінити свій тарифний план або скасувати його онлайн у будь-який час», – сказано в повідомленні сервісу.

Україномовний інтерфейс сайту та додатку Netflix з’явився на початку жовтня. Також компанія запустила дубляж українською деяких популярних серіалів. Вже можна подивитися в українському дубляжі такі серіали:

«Академія Амбрелла»;

«Бріджертони»;

«Статеве виховання»;

«Корона»;

«Ферзевий гамбіт»;

«Паперовий будинок»;

«Дивні дива».

Компанія обіцяє підтримку користувачів українською мовою у форматі чату та голосового зв’язку через додаток щодня з 15:00 до 23:00 за київським часом.

Нашу добірку найпопулярніших фільмів та серіалів на Netflix ви можете знайти за цим посиланням.