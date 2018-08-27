У Києві може з'явитися вулиця сенатора Маккейна



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Американський сенатор Джон Маккейн помер 25 серпня 2018 року

Кияни хочуть увічнити ім'я Маккейна в назві однієї зі столичних вулиць

У Київській міській раді зареєстровано петицію про надання одній із вулиць міста ім’я американського сенатора Джона Маккейна.

Петиція з’явилася на сайті Київради у понеділок, 27 серпня.

Ініціатор Андрій Арсентьєв зазначив: «Американський сенатор Джон Маккейн був великою людиною, він неодноразово відвідував Київ в найтяжчі часи, його допомогу неможливо переоцінити. Він був справжнім воїном в битві за демократію з червоною чумою! Він був великим другом та захисником України. Вважаю, що його ім'я повинно бути увічнено в назві однієї з вулиць нашого міста!».

Автор петиції пропонує перейменувати вулицю Жмеринську, або назвати нову київську вулицю іменем Маккейна.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна.

Також президент України Петро Порошенко розказав цікаву деталь про візит Маккейна до Широкиного.

Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що президента США Дональда Трампа не запрошуватимуть на похорон.

До слова, за інформацією ЗМІ, Трамп заборонив Білому дому публікувати заяву про героїзм Маккейна.

Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.

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