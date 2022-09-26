Один день навчання і на фронт. Путін жене на фронт гарматне м'ясо без підготовки

Дружина мобілізованого росіянина розповіла, який вигляд має підготовка вояків до смерті на війні

237-й танковий полк 3-й мотострілецької дивізіії армії загарбників поповнюється першими ж чоловіками, яких встиг схопити військкомат, і їх без підготовки одразу направляють на фронт в Україну. Як розповіла дружина мобілізованого росіянина з Липецька Тетяна Доценко виданню «Медіазона», її 45-річного чоловіка Андрія Козирєва «посилають на лінію фронту з Донбасом» після одного дня навчання.

«Їх 1000 осіб, медкомісії не було», – додала жінка.

Доценко каже, що її чоловіка відправили до 237-го танкового полку (військово-облікова спеціальність у нього рядовий). За її словами, його призвали як гранатометника. Вояці видали бронежилет і каску.

Журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook розповів, що 3-тя дивізія була розбита у багатомісячних боях під Ізюмом, і зараз перебуває на Оскольському фронті. Її не можуть вивести з фронту, намагаються поповнити будь-ким.

«Це гарна ознака, що ситуація там у окупантів критична, намагаються заткнути діри в бойових порядках за будь-яку ціну», – вважає журналіст.

Нагадаємо, на думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкоматі, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.

Тим часом у Дагестані люди вимагають від силовиків відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Раніше повідомлялося, що у Дагестані протести стають жорсткішими.