Одна у морі вісім місяців. У перегонах на яхті вперше перемогла жінка

Учасникам регати заборонено користуватися сучасними засобами зв'язку та навігації

Яхтсменка Кірстен Нойшафер з ПАР перемогла в регаті Golden Globe Race 2022 і стала першою в історії жінкою, яка виграла поодинокі кругосвітні перегони на яхтах. Про це пише видання Yachting Monthly,

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Маршрут регати починається і закінчується в порту Ле-Сабль-д'Олон у Біскайській затоці на заході Франції. Учасникам необхідно без зупинок обігнути три миси в Південному океані: мис Доброї Надії в Африці, мис Луїн в Австралії та мис Горн у Південній Америці. Протяжність маршруту – 30 тисяч морських миль.

Дотримуючись традицій першої регати «Golden Globe Race» 1968-1969 років, учасникам заборонено користуватися сучасними засобами зв'язку та навігації. Таким чином, шкіпери проводять регату, не знаючи своєї реальної позиції у гонці.

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Відповідно до правил, у регаті можуть брати участь лише човни, збудовані до 1988 року. Вони повинні мати довжину корпусу від 32 до 36 футів і мінімальну водотоннажність 6200 кілограмів.

Перегони стартували 4 вересня 2022 року. У регаті брали участь 16 шкіперів. До фінішу дісталися лише п'ятеро. Як пише видання Yachting Monthly, 39-річна Нойшафер закінчила гонку в Ле-Сабль-д'Олон близько 21:00 27 квітня. Її офіційний фінішний час становив 233 дні 20 годин 43 хвилини та 47 секунд.

Одна в морі

Нойшафер провела в морі на своєму човні «Міннегага» навіть понад 235 днів. Але їй було присуджено 35-годинну компенсацію часу і 30-літрову норму палива за те, що вона врятувала фінського шкіпера Тапіо Лехтінена, човен якого затонув у листопаді в Індійському океані приблизно за 450 миль на південний схід від Південної Африки. Отримавши сигнал про лихо, спортсменка відхилилася від маршруту і пройшла 105 миль, щоб розшукати Лехтінена. Після порятунку шкіпера вона дочекалася прибуття суховантажного судна, який доставив фінського спортсмена на суходіл, а потім сама повернулася до гонки.

Човен Нойшафер входив до французького порту дуже повільно – за повного штилю. Першим подарунком, який вручили переможниці навколосвітніх перегонів, стала пляшка шампанського, а потім пачка морозива.

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Кірстен Нойшафер захоплюється вітрильним спортом з дитинства, а професійно займається ним із 2006 року. Вона брала участь у «Золотому глобусі» без спонсорської підтримки та самостійно придбала та підготувала до плавання однокорпусний вітрильний човен Cape George 36.

За даними Yachting Monthly, в ході регати 2022-2023 років цей човен встановив відразу кілька рекордів – за найкращою середньою швидкістю за чотири години (9,80 вузлів), найкращою дистанцією за 24 години (218,9 морських милі) та найкращою дистанцією за тиждень (1216,2 морських милі).