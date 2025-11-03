Одна з країн світу заборонила паління для наступних поколінь

Особам, народженим 1 січня 2007 року або пізніше, заборонено купувати, вживати або продавати тютюнові вироби на Мальдівах

Мальдіви стали єдиною країною, яка забороняє всім, хто народився після 1 січня 2007 року, купувати або вживати тютюн, щоб «сприяти створенню покоління, вільного від тютюну». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Цей крок, ініційований президентом Мохамедом Муїззу на початку цього року і введений в дію 1 листопада, «захистить здоров'я населення і сприятиме створенню покоління, вільного від тютюну», заявило МОЗ.

«Згідно з новим положенням, особам, народженим 1 січня 2007 року або пізніше, заборонено купувати, вживати або продавати тютюнові вироби на Мальдівах. Заборона поширюється на всі види тютюну, а роздрібні продавці зобов'язані перевіряти вік перед продажем», – додало міністерство.

Цей захід також поширюється на відвідувачів країни, що складається з 1191 крихітних коралових острівців, розкиданих на відстані близько 800 км (500 миль) по екватору і відомих своїм розкішним туризмом. Міністерство заявило, що також зберігає повну заборону на імпорт, продаж, розповсюдження, володіння та використання електронних сигарет і вейп-продуктів, яка застосовується до всіх осіб незалежно від віку.

Продаж тютюнових виробів неповнолітнім карається штрафом у розмірі 50 тис. руфій ($3200), а використання вейп-пристроїв – штрафом у розмірі 5 тис. руфій ($320).

Аналогічна заборона, запропонована у Великій Британії, все ще проходить законодавчий процес, а Нова Зеландія – перша країна, яка прийняла такий закон проти куріння – скасувала його в листопаді 2023 року, менш ніж через рік після його введення.

Як повідомлялося, Євросоюз після звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) вирішив заборонити цигарки із фільтрами. Відповідну ініціативу планується обговорити на конференції ВООЗ у Женеві у листопаді.