Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Одна з країн світу заборонила паління для наступних поколінь

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Одна з країн світу заборонила паління для наступних поколінь
Продаж тютюнових виробів неповнолітнім карається штрафом у розмірі 50 тис. руфій ($3200)
фото з відкритих джерел

Особам, народженим 1 січня 2007 року або пізніше, заборонено купувати, вживати або продавати тютюнові вироби на Мальдівах

Мальдіви стали єдиною країною, яка забороняє всім, хто народився після 1 січня 2007 року, купувати або вживати тютюн, щоб «сприяти створенню покоління, вільного від тютюну». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Цей крок, ініційований президентом Мохамедом Муїззу на початку цього року і введений в дію 1 листопада, «захистить здоров'я населення і сприятиме створенню покоління, вільного від тютюну», заявило МОЗ.

«Згідно з новим положенням, особам, народженим 1 січня 2007 року або пізніше, заборонено купувати, вживати або продавати тютюнові вироби на Мальдівах. Заборона поширюється на всі види тютюну, а роздрібні продавці зобов'язані перевіряти вік перед продажем», – додало міністерство.

Цей захід також поширюється на відвідувачів країни, що складається з 1191 крихітних коралових острівців, розкиданих на відстані близько 800 км (500 миль) по екватору і відомих своїм розкішним туризмом. Міністерство заявило, що також зберігає повну заборону на імпорт, продаж, розповсюдження, володіння та використання електронних сигарет і вейп-продуктів, яка застосовується до всіх осіб незалежно від віку.

Продаж тютюнових виробів неповнолітнім карається штрафом у розмірі 50 тис. руфій ($3200), а використання вейп-пристроїв – штрафом у розмірі 5 тис. руфій ($320).

Аналогічна заборона, запропонована у Великій Британії, все ще проходить законодавчий процес, а Нова Зеландія – перша країна, яка прийняла такий закон проти куріння – скасувала його в листопаді 2023 року, менш ніж через рік після його введення.

Як повідомлялося, Євросоюз після звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) вирішив заборонити цигарки із фільтрами. Відповідну ініціативу планується обговорити на конференції ВООЗ у Женеві у листопаді.

Теги: тютюнові вироби

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейський Союз робить ще один крок щодо паління цигарок
ЄС має намір заборонити продаж цигарок із фільтром
20 жовтня, 11:22
Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, а також походження контрафактної продукції
Припинено діяльність мережі, яка продавала контрафактний тютюн по всій країні
17 жовтня, 12:29
Депутати вважають, що заборона нікотинових виробів для орального застосування допоможе захистити українців
У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону нікотинових подушечок
13 жовтня, 21:38

Соціум

Одна з країн світу заборонила паління для наступних поколінь
Одна з країн світу заборонила паління для наступних поколінь
Бажання віцепрезидента США перетворити дружину на католичку викликало обурення суспільства
Бажання віцепрезидента США перетворити дружину на католичку викликало обурення суспільства
У центрі Риму обвалилася історична вежа: під завалами робітник
У центрі Риму обвалилася історична вежа: під завалами робітник
Берлін планує закрити найбільший притулок для біженців. Німецькі ЗМІ назвали причину
Берлін планує закрити найбільший притулок для біженців. Німецькі ЗМІ назвали причину
Загроза епідемії. У Німеччині шириться новий пташиний грип H5N1
Загроза епідемії. У Німеччині шириться новий пташиний грип H5N1
На Геловін американська телеведуча зарізала матір
На Геловін американська телеведуча зарізала матір

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Сьогодні, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua