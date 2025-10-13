Головна Країна Здоров'я
У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону нікотинових подушечок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону нікотинових подушечок
Депутати вважають, що заборона нікотинових виробів для орального застосування допоможе захистити українців
фото з відкритих джерел

За словами парламентарів, уміст нікотину в подушечках може у десятки разів перевищувати його кількість у сигареті

Народні депутати зареєстрували законопроєкт №14110. Він пропонує заборонити виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю нікотинових виробів для орального застосування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Мова про нікотинові вироби, зокрема у формі саше, пакетиків чи подушечок, призначені для споживання та/або використання нікотину орально, без згоряння чи вдихання, і які не є лікарськими засобами. Законопроєкт зареєстрували депутати Лада Булах, Марина Нікітіна Мар'яна Безугла, Оксана Дмитрієва та Михайло Радуцький.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт має на меті захистити населення України від нікотинової залежності. «Вміст нікотину в нікотинових виробах для орального застосування, які зараз представлені на ринку, може у десятки разів перевищувати його кількість у сигареті – від 3 до 50 мг/г, а в окремих випадках до 120 мг/г на один виріб, що спричиняє швидке формування залежності та підвищує ризик гострого отруєння із симптомами блювання, запаморочення, тахікардії, судом і втрати свідомості», – зазначають нардепи. 

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13548, який передбачає запровадження заборони на виробництво, імпорт та введення в обіг електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в них. Авторами законопроєкту є народні депутати із фракції «Європейська солідарність» Михайло Бондар, Яна Зінкевич, Микола Величкович, а також Ярослав Юрчишин з фракції «Голос» та позафракційна Вікторія Гриб. Документи передбачає зміни до закону «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення».

Теги: Верховна Рада тютюнові вироби законопроєкт

