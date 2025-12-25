Головна Світ Соціум
Китай криміналізує «непристойне» листування навіть між парами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Китай криміналізує «непристойне» листування навіть між парами
Заборона стосуватиметься приватних чатів у популярних месенджерах, зокрема WeChat, і буде особливо суворою у випадках, пов’язаних із неповнолітніми
фото: Bloomberg

За поширення «непристойного» контенту передбачено адміністративний арешт строком від 10 до 15 діб

Пекін оголосив про нові правила інтернет-цензури, які забороняють обмін «непристойним» контентом у приватних онлайн-повідомленнях. Закон набуде чинності з 1 січня 2026 року. Про це повідомляє The Washington Post, пише «Главком».

За заявою влади КНР, зміни покликані «закрити регуляторні прогалини» та забезпечити «чисте онлайн-середовище» без порнографії. Нові норми можуть поширюватися навіть на добровільний обмін інтимними матеріалами між дорослими користувачами.

Заборона стосуватиметься приватних чатів у популярних месенджерах, зокрема WeChat, і буде особливо суворою у випадках, пов’язаних із неповнолітніми.

За поширення «непристойного» контенту передбачено адміністративний арешт строком від 10 до 15 діб, а також штрафи до приблизно 700 доларів. Раніше покарання за подібні порушення були значно м’якшими.

Експерти застерігають, що надто широке трактування поняття «непристойний контент» створює серйозні ризики для приватності, адже державні органи фактично отримують підстави для контролю особистого листування.

Оголошення нових правил відбулося після резонансного інциденту цього літа, коли в Telegram-групі MaskPark було виявлено та поширено численні інтимні фото жінок без їхньої згоди. Цей випадок викликав широкий суспільний резонанс у Китаї.

Нагадаємо, у КНР з січня 2026 року запровадять податок на додану вартість у розмірі 13% коштом контрацепції. Рішення ухвалено на тлі падіння народжуваності.

