Каліфорнія оголосила надзвичайний стан через потужний шторм

Влада штату Каліфорнія оголосила надзвичайний стан напередодні Різдва через серію потужних зимових штормів, що несуть загрозу повеней, зсувів і селевих потоків. Рішення ухвалив губернатор Гевін Ньюсом. Про це повідомляє аварійна служба штату, пише «Главком».

Надзвичайний стан діє в округах Лос-Анджелес, Орандж, Ріверсайд, Сан-Бернардіно, Сан-Дієго та Шаста. Причиною стали так звані «атмосферні річки» – потоки вологого повітря, які принесли інтенсивні зливи та шквальний вітер на ґрунти, що вже були перенасичені водою. Це різко підвищило ризики підтоплень, швидкого підняття рівня річок і струмків, а також зсувів.

Особливо складна ситуація на півдні штату: під загрозою опинилися райони, що нещодавно постраждали від лісових пожеж. Через сильні дощі на місцях колишніх вигорілих схилів можливі селеві потоки.

«Каліфорнія діє завчасно та рішуче, щоб випередити небезпечні зимові шторми. Ми заздалегідь підготували ресурси й тісно співпрацюємо з місцевими партнерами, аби захистити громади та забезпечити безпеку каліфорнійців», – заявив губернатор Ньюсом.

За його дорученням штат уже перекинув у потенційно небезпечні райони значні сили: 55 пожежних машин, 10 рятувальних команд швидкої допомоги, п’ять ручних бригад, п’ять бульдозерів, чотири навантажувачі, три гелікоптери, міську пошуково-рятувальну команду та понад 300 рятувальників.

Оголошення надзвичайного стану дозволяє швидко мобілізувати ресурси штату, підтримати місцеву владу, за потреби залучити Каліфорнійську національну гвардію, а також відкрити шлях до федеральної допомоги для ремонту пошкоджених доріг і автомагістралей через Caltrans.

Мешканців штату закликають уважно стежити за повідомленнями служб з надзвичайних ситуацій, уникати затоплених доріг і дотримуватися всіх рекомендацій, доки штормові умови зберігаються.

