У звіті ВООЗ з регулювання тютюнових виробів «прямо рекомендовано заборонити фільтри, щоб знизити смакові якості та привабливість цигарок»

Євросоюз після звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) вирішив заборонити цигарки із фільтрами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild. Відповідну ініціативу планується обговорити на конференції ВООЗ у Женеві у листопаді.

Згідно з проєктом рішення Ради ЄС, у звіті ВООЗ з регулювання тютюнових виробів «прямо рекомендовано заборонити фільтри, щоб знизити смакові якості та привабливість сигарет». ЄС вирішив підтримати цю рекомендацію, оскільки «заборона на виробництво, імпорт, розповсюдження та продаж цигарок з фільтром зробить важливий внесок у боротьбу проти тютюну».

Bild зазначає, що ці плани матимуть серйозні наслідки для майбутнього регулювання обороту тютюну в ЄС, зокрема для «Директиви про тютюнові вироби». Зокрема, у Німеччині 95% усіх цигарок мають фільтри. Введення нової заборони за фактом призвело б до заборони цигарок загалом, пише видання.

У липні ВООЗ запропонувала урядам усіх країн підняти на 50% ціни на алкоголь, тютюн та газування. Це дозволить запобігти 50 млн. передчасних смертей протягом наступних 50 років, підрахували в організації. Російські експерти переконані, що люди самі мають відмовитись від шкідливих звичок.

Раніше стало відомо, що онад 100 млн людей у світі курять електронні сигарети, відомі як вейпи, і щонайменше 15 млн із них – це підлітки віком від 13 до 15 років. Такі дані наведено у новій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про тенденції споживання тютюну за період з 2000 до 2024 року.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13548, який передбачає запровадження заборони на виробництво, імпорт та введення в обіг електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в них.

До слова, у Сінгапурі ухвалили новий закон, що значно посилює відповідальність за використання, імпорт і продаж електронних сигарет. Найсуворіші покарання передбачені за так звані K-pods – вейпи з анестетиком етомідатом, який нещодавно був офіційно класифікований як наркотик класу С.