Припинено діяльність мережі, яка продавала контрафактний тютюн по всій країні

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Припинено діяльність мережі, яка продавала контрафактний тютюн по всій країні
Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, а також походження контрафактної продукції
Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 2,5 млн грн

Мережу з нелегального продажу електронних сигарет, рідин для куріння та тютюну для кальяну викрили на Київщині та Черкащині. Про це повідомляє «Главком» із посиланнм на Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що фігуранти налагодили постачання контрафактних тютюнових виробів та продавали їх у пунктах роздрібної торгівлі у Київській та Черкаській областях, а також через соціальні мережі з доставкою по всій території України. 

«Під час проведення слідчих дій детективи БЕБ виявили та вилучили понад 15 тис. ємностей з рідинами для електронних сигарет, POD-системи та картриджі з рідиною для електронок, майже 2 тис. упаковок тютюну для кальяну та одноразові електронні тютюнові пристрої. Крім того, вилучено мобільні термінали, чорнові записи, компʼютерну техніку та готівку», – йдеться у повідомленні.

За даними БЕБ, орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 2,5 млн грн.

Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). 

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, а також походження контрафактної продукції.

Раніше Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні про незаконне виготовлення цигарок у Волинській області. За даними слідства, місцевий житель разом зі спільниками облаштував підпільне виробництво сигарет у приміщенні їдальні колишнього дитячого табору, що розташований у Луцькому районі. Зазначається, що сигарети виготовляли за допомогою спеціального обладнання, складники та сировину замовляли через інтернет. Готову продукцію фасували у пачки, на які наносили підроблені марки акцизного податку, надруковані на звичайному принтері. Після цього фальсифікат продавали.

Теги: тютюнові вироби розслідування Бюро економічної безпеки України

