У порту Темрюк на Кубані спалахнули резервуари з нафтопродуктами після атаки дронів

У ніч на 25 грудня ударні дрони атакували російську Кубань. Внаслідок атаки у порту Темрюка загорілися резервуари з нафтопродуктами. Про це повідомляє Оперативний штаб Краснодарського краю, пише «Главком».

У російському порту Темрюк сталася пожежа після атаки безпілотників. Загорілися два резервуари з нафтопродуктами, повідомляють місцеві служби.

За наявною інформацією, загальна площа пожежі становить близько 2 тис. квадратних метрів. До ліквідації загоряння залучено 70 рятувальників та 18 одиниць техніки.

Попередньо повідомляється, що постраждалих немає. На місці події працюють спеціальні та екстрені служби.

Нагадаємо, за успішним виведенням з ладу термінала з перевалки зрідженого газу в порту «Темрюк» у Краснодарському краї РФ стоїть Центр спецоперацій «Альфа» СБУ. 5 грудня безпілотники Служби безпеки уразили виробничі потужності товариства з обмеженою відповідальністю «Мактрен-Нафта», які палали три доби.