Помилка у пологовому: в Іспанії дівчина отримає майже мільйон євро через підміну

glavcom.ua
Помилка у пологовому: в Іспанії дівчина отримає майже мільйон євро через підміну
Іспанський суд виніс новий вирок у справі про помилку 2002 року
фото: David-Wolfgang Ebener/dpa

Суд Ла-Ріохи збільшив компенсацію за підміну немовлят

Вищий суд іспанського регіону Ла-Ріоха підтвердив факт трагічної помилки у лікарні Сан-Мільян, через яку дві новонароджені дівчинки у 2002 році потрапили до чужих родин. Суд ухвалив рішення збільшити суму компенсації одній із постраждалих. Про це пише «Главком» із посиланням на  Europa Press.

Фатальна підміна сталася у червні 2002 року. Протягом майже двох десятиліть дівчата виховувалися у сім'ях, які не були їхніми біологічними родичами. Правда відкрилася лише у 2021 році завдяки судовому рішенню, яке на основі ДНК-експертизи встановило справжнє походження обох дівчат.

У 2022 році суд першої інстанції присудив одній із дівчат, яка ініціювала позов, 850 тис. євро компенсації. Проте після апеляції Вищий суд Ла-Ріохи вирішив додати до цієї суми ще 125 тис. євро.

Згідно з висновками суддів, існують обтяжувальні обставини, які спричинили глибшу моральну травму. Біологічна мати дівчини померла ще до того, як та дізналася правду. Це назавжди зробило неможливим відновлення материнських зв'язків. Апелянтка в дитинстві була визнана безпритульною, а її опікуном згодом стала бабуся за материнською лінією. Втрата шансу на виховання у біологічній родині в таких умовах завдала значно більшої шкоди.

Загальна сума компенсації тепер становить 975 тис. євро. Проте це рішення ще не є фінальним. Адміністративна палата зазначила, що вирок може бути оскаржений у Верховному суді Іспанії. Ця справа стала однією з найгучніших у медичній практиці країни, піднявши питання про відповідальність державних медичних закладів за системні помилки, що руйнують людські долі.

До слова, уряд в Україні за поданням Міністерства соціальної політики ухвалив рішення про запровадження опіки до усиновлення, яка дає змогу кандидатам в усиновлювачі ще до рішення суду забрати дитину в родину. Наголошується, що така опіка діє до моменту, коли рішення суду про усиновлення набуває чинності. Далі дитина продовжує жити в родині на правах доньки або сина.

