Південноафриканці на війні проти України: розслідування Reuters про обман та умови

Іванна Гончар
glavcom.ua
Умови для південноафриканських солдатів на передовій дуже важкі
фото з відкритих джерел

Наразі ведуться переговори з російськими та українськими владними органами для визволення південноафриканських громадян

Південноафриканці, які опинилися на війні в Україні, стверджують, що їх обманом завербували для участі в конфлікті на боці Росії. Ці чоловіки, багато з яких спочатку шукали роботу в Росії, виявилися втягнутими в жорстокі умови війни, де вони риють окопи, ухиляються від куль і стикаються з голодом та відсутністю медичної допомоги. Проблема виникла через шахрайські вербувальні схеми, в яких брали участь невстановлені групи найманців. Про це йдеться в розслідуванні Reuters, пише «Главком».

Дубанделла, батько трьох дітей, описує своєму сину драму, яка почалася з обіцянки навчання на посаду VIP-охоронця в Росії. «Я звинувачую себе», – сказав він у розмові з Reuters, коли його син виявився в Україні серед інших південноафриканських новобранців. Після того, як вони приїхали до Ростова-на-Дону, їх змусили підписати контракти російською мовою, які вони не змогли зрозуміти без перекладача.

Новобранці були введені в оману, коли їм повідомили, що їх чекає робота в галузі безпеки. Однак згодом вони дізналися, що їх відправлять на фронт в Україні. Один із них, розповідаючи про свій досвід, сказав: «Ми були шоковані, коли дізналися, що ми йдемо на війну». У зв'язку з відсутністю перекладу контракту та введенням в оману, багато з новобранців опинилися у небезпечній ситуації, де їхньою основною задачею було копання окопів на холоді, без достатньої кількості їжі та води.

Зазначається, що умови для південноафриканських солдатів на передовій дуже важкі. Дубанделла згадує слова свого сина: «Іноді немає їжі, навіть тиждень; іноді немає води». Він також отримав фотографії сина, який намагається відпочити в підвалі після того, як сховався від українських безпілотників. Чоловік, який перебуває на Донбасі, також згадав, як вони заряджали артилерійські снаряди в пускові установки, побоюючись за своє життя.

Розслідування цих випадків ведеться елітним поліцейським підрозділом Південної Африки, і припускається, що шахрайство може бути пов'язане з колишньою політичною елітою, зокрема з Дудузіле Зума-Самбудлою, дочкою колишнього президента Джейкоба Зуми. Вона заперечує свою причетність до цих вербувальних схем, хоча слідчі стверджують, що вона була присутня під час підписання контрактів у Ростові-на-Дону.

«Процес повернення цих молодих чоловіків залишається дуже делікатним», – заявив речник президента Південної Африки, додаючи, що наразі ведуться переговори з російськими та українськими владними органами для визволення південноафриканських громадян.

У Кенії в листопаді 2025 року було заявлено, що понад 200 громадян країни воюють за Росію в Україні, а в Ботсвані повідомили про два випадки, коли південноафриканці були обмануті обіцянками роботи та відправлені на війну.

До слова, південноафриканська радіоведуча Нонкулулеко Мантула постала перед судом за звинуваченням у вербуванні чотирьох чоловіків для участі у війні проти України на боці Російської Федерації. 

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
