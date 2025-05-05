Українські пілоти навчатимуться в Чехії на винищувачах: деталі

Навчання буде проходити на базах у Чехії

Чехія готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16 та L-39. Про це повідомив премʼєр Чехії Петр Фіала на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції, передає «Главком».

«Ми готові поглибити наш вклад у навчання українських військових. Ми домовились, що разом з партнерами з «коаліції охочих» будемо навчати українських пілотів на F-16 та L-39. Навчання буде проходити тут, на базах у Чехії. Україна вже навчає пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну», – зазначив він.

Як відомо, Україна та Чехія домовилися створити центр підготовки льотчиків для винищувачів F-16. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, передає «Главком».

За його словами, в Україні відкрити таку базу неможливо, тому триває обговорення щодо відкриття школи пілотів за межами України.

«Очевидно, що станом на зараз із безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні. Російські удари щодня тривають, і тому ми працюємо з партнерами, щоби така школа, такі школи змогли відкрити за межами України. І це буде. Ми домовилися, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень», – розповів президент Зеленський.

Також президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави нашої держави.

«Провів нараду щодо розвитку нашого флоту військових літаків. Усі ключові питання. F-16, які вже в Україні. F-16, які очікуємо найближчим часом. І системні рішення, які допоможуть ефективніше готувати й застосовувати нашу військову авіацію», – каже він.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки відправили в Україну списані F-16. Для їх доставки було використано літак Ан-124.