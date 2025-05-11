Росіяни летіли з Індії додому два дні – літак спершу горів, а потім потрапив під обстріл

Літак, який мав забрати пасажирів, не міг долетіти до Делі через закритий повітряний простір

Аеропорт опинився під обстрілом через ескалацію конфлікту між Індією і Пакистаном

Пасажири рейсу «Аерофлоту» Бангкок – Москва спочатку пережили аварійну посадку в Нью-Делі через підозру на проблеми з паливним баком, а потім дізналися, що через кілька хвилин після посадки індійський аеропорт потрапив під обстріл. Як інформує «Главком», історію злощасного рейсу розповідає російський Telegram-канал Baza.

Літак вилетів до Росії 6 травня, але дев'ятигодинний переліт довелося перервати – через чотири години після зльоту в салоні з'явився стійкий запах горілої пластмаси. Екіпаж не зміг оперативно встановити джерело запаху, а одна зі стюардес вийшла до салону з вогнегасником. У салоні почалася паніка. Одна з пасажирок у пориві емоцій просила скоріше посадити літак «хоч у поле». Інші пасажири намагалися зберігати спокій, але явно робили це з великими труднощами.

Пілоти ухвалили рішення сісти у найближчому аеропорту, борт прийняли в Нью-Делі. Перед посадкою командир спустив паливо. Після того як літак успішно приземлився, його обстежили співробітники індійського аеропорту і з'ясували, що на 27-му ряду сталося замикання в мультимедійній системі. Через те, що пілот вчасно відключив електрику в літаку, пожежі вдалося уникнути.

Але й після цього пригоди пасажирів не закінчилися. Одразу після посадки Індія закрила повітряний простір через обстріл з боку Пакистану. Пасажирам видали транзитні візи в аеропорту, але пізніше все ж відправили в готель. Літак, який мав забрати пасажирів, не міг долетіти до Делі через закритий повітряний простір.

Повернутися додому пасажири нещасливого рейсу змогли тільки через дві доби – 8 травня о 23:30 їхній борт приземлився в Москві.

Нагадаємо, п’ятьох осіб урятували після того, як вони понад півтори доби провели на крилі аварійно посадженого літака у болотистій місцевості Амазонії, де навколо плавали алігатори. Інцидент стався в регіоні Амазонас на півночі Болівії.

Також Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 «Руслан». Він належить російській авіакомпанії «Волга-Дніпро».