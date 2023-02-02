Оформлення закордонних паспортів: відсьогодні на росіян чекають погані новини

Припинення видачі закордонних паспортів нового зразка нібито пов'язане з високим попитом на мікросхеми

У Росії сьогодні зупинили прийом заявок на видачу біометричних закордонних паспортів. Про це повідомляється на Держпослугах, передає ТАСС.

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«З 2 лютого прийом заяв на випуск закордонних паспортів нового зразка з електронним носієм інформації тимчасово припинено. Якщо ви вже подали заяву на закордонний паспорт нового зразка через портал Держпослуг, дочекайтеся відповіді від відомства», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що припинення видачі закордонних паспортів нового зразка нібито пов'язане з високим попитом на мікросхеми для них.

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Раніше повідомлялося, що дев'ять країн Європи перестали приймати від росіян документи на туристичні візи.

12 вересня 2022 року Євросоюз припинив дію Угоди про спрощення візового режиму з Росією. На практиці це означає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, збільшення стандартного терміну розгляду заяви на візу з 10 до 15 днів (в окремих випадках – до 45 днів), а також збільшення кількості підтверджуючих документів.

До слова, в Україні з 1 липня 2022 року почав діяти візовий режим із Росією.