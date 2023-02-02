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Оформлення закордонних паспортів: відсьогодні на росіян чекають погані новини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оформлення закордонних паспортів: відсьогодні на росіян чекають погані новини
фото ілюстративне

Припинення видачі закордонних паспортів нового зразка нібито пов'язане з високим попитом на мікросхеми

У Росії сьогодні зупинили прийом заявок на видачу біометричних закордонних паспортів. Про це повідомляється на Держпослугах, передає ТАСС.

«З 2 лютого прийом заяв на випуск закордонних паспортів нового зразка з електронним носієм інформації тимчасово припинено. Якщо ви вже подали заяву на закордонний паспорт нового зразка через портал Держпослуг, дочекайтеся відповіді від відомства», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що припинення видачі закордонних паспортів нового зразка нібито пов'язане з високим попитом на мікросхеми для них.

Раніше повідомлялося, що дев'ять країн Європи перестали приймати від росіян документи на туристичні візи.

12 вересня 2022 року Євросоюз припинив дію Угоди про спрощення візового режиму з Росією. На практиці це означає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, збільшення стандартного терміну розгляду заяви на візу з 10 до 15 днів (в окремих випадках – до 45 днів), а також збільшення кількості підтверджуючих документів. 

До слова, в Україні з 1 липня 2022 року почав діяти візовий режим із Росією.

Теги: росія візи паспорт

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