Історичний момент: ПЦУ отримала підтримку від Болгарської церкви
Болгарська церква робить важливий крок на зустріч ПЦУ
Болгарська церква фактично визнала ПЦУ – це добрий знак для нас всіх.
19 травня 2024 року, з колегою Ахтем Чийгоз були присутні на Патріаршій Божественній літургії за участю єпископів Вселенського Престолу і Святих Церков Болгарії та України. Її очолив Вселенський Патріарх Варфоломій.
По суті, це можна вважати актом фактичного визнання ПЦУ з боку Болгарської Церкви, що безумовно є важливим кроком на шляху розбудови в Україні автокефальної помісної церкви.
Загальновідомо, що автокефалія будь-якої помісної церкви не пов’язана з тим, чи визнається вона іншими церквами.
ПЦУ отримала Томос від Вселенського патріарха, який і є засвідченням автокефалії. Але з іншого боку, визнання української помісної церкви з боку інших знімає будь-які маніпуляції стосовно «не справжньої» церкви, на чому люблять грати ФСБшники у рясах РПЦ.
В Україні є власна помісна автокефальна церква! Навіть попри війну, ПЦУ продовжує активно розвиватися, що є добрим знаком для нас всіх!
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