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Церковний календар на липень 2024 року: коли вшановуємо пам'ять князя Володимира

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
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Церковний календар на липень 2024 року: коли вшановуємо пам'ять князя Володимира
Пам’ятник князю Володимиру у Києві
фото: vechirniy.kyiv.ua

Які свята відзначають віряни у липні 2024 року

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Коли українці вшановутиме рівноапостольного князя Володимира?

Головні церковні свята у липні 2024 року за новим календарем

  • 11 липня – рівноапостольної Ольги, княгині Київської;
  • 15 липня – рівноапостольного великого князя Володимира;
  • 20 липня – славного пророка Іллі;
  • 25 липня – Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

Перелік свят у церковному календарі на липень 2024 року:

Дата

Православне свято

1 липня

святих чудотворців і безсеребреників Косми і Дам’яна
2 липня

Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні

3 липня

святого мученика Якинта; святого Анатолія, патріарха Царгородського
4 липня

Пресвятої Євхаристії (На неділю); святого Андрія, архієпископа Критського; святої преподобної Марти
5 липня святого преподобного Атанасія Атонського

6 липня

святого преподобного Сісоя Великого

7 липня

Матері Божої Неустанної помочі; преподобних Томи й Акакія
8 липня

святого великомученика Прокопія
9 липня

святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського

10 липня

святого преподобного Антонія Печерського

11 липня

святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської;

святої священномучениці Євфимії

12 липня

Христа чоловіколюбця (На неділю); святих мучеників Прокла та Іларія; святого преподобного Михаїла Малеїнао
13 липня Сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла
14 липня Отців шести соборів; святого апостола Акили

15 липня

святого рівноапостольного великого князя Володимира

16 липня

святого святещенномученика Атеногена та 10-ох його учнів
17 липня святої великомучениці Марини
18 липня святих мучеників Якинта й Еміліяна
19 липня святої преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого; святого пророка Дія

20 липня

святого славного пророка Іллі (на неділю)
21 липня Всіх святих українського народу; святих преподобних Симеона й Івана; святого пророка Єзекиїла

22 липня

святої рівноапостольної Марії Магдалини
23 липня святих мучеників Трохима, Теофіла та ін.
24 липня святих мучеників Бориса і Гліба; святої великомучениці Христини

25 липня

Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці
26 липня святого мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви

27 липня

святого великомученика Пантелеймона, лікаря; святого Климента
28 липня святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена
29 липня святого мученика Калиніка
30 липня святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та ін.
31 липня святого праведного Євдокима

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Теги: релігія свята календар православна церква Українська православна церква

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