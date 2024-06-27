Церковний календар на липень 2024 року: коли вшановуємо пам'ять князя Володимира

Які свята відзначають віряни у липні 2024 року

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Коли українці вшановутиме рівноапостольного князя Володимира?

Головні церковні свята у липні 2024 року за новим календарем

11 липня – рівноапостольної Ольги, княгині Київської;

15 липня – рівноапостольного великого князя Володимира;

20 липня – славного пророка Іллі;

25 липня – Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

Перелік свят у церковному календарі на липень 2024 року: