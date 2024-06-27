Церковний календар на липень 2024 року: коли вшановуємо пам'ять князя Володимира
Які свята відзначають віряни у липні 2024 року
З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Коли українці вшановутиме рівноапостольного князя Володимира?
Головні церковні свята у липні 2024 року за новим календарем
- 11 липня – рівноапостольної Ольги, княгині Київської;
- 15 липня – рівноапостольного великого князя Володимира;
- 20 липня – славного пророка Іллі;
- 25 липня – Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.
Перелік свят у церковному календарі на липень 2024 року:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 липня
|
святих чудотворців і безсеребреників Косми і Дам’яна
|2 липня
|
Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні
|
3 липня
|
святого мученика Якинта; святого Анатолія, патріарха Царгородського
|4 липня
|
Пресвятої Євхаристії (На неділю); святого Андрія, архієпископа Критського; святої преподобної Марти
|5 липня
|святого преподобного Атанасія Атонського
|
6 липня
|
святого преподобного Сісоя Великого
|
7 липня
|
Матері Божої Неустанної помочі; преподобних Томи й Акакія
|8 липня
|
святого великомученика Прокопія
|9 липня
|
святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського
|
10 липня
|
святого преподобного Антонія Печерського
|
11 липня
|
святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської;
святої священномучениці Євфимії
|
12 липня
|
Христа чоловіколюбця (На неділю); святих мучеників Прокла та Іларія; святого преподобного Михаїла Малеїнао
|13 липня
|Сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла
|14 липня
|Отців шести соборів; святого апостола Акили
|
15 липня
|
святого рівноапостольного великого князя Володимира
|
16 липня
|
святого святещенномученика Атеногена та 10-ох його учнів
|17 липня
|святої великомучениці Марини
|18 липня
|святих мучеників Якинта й Еміліяна
|19 липня
|святої преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого; святого пророка Дія
|
20 липня
|
святого славного пророка Іллі (на неділю)
|21 липня
|Всіх святих українського народу; святих преподобних Симеона й Івана; святого пророка Єзекиїла
|
22 липня
|
святої рівноапостольної Марії Магдалини
|23 липня
|святих мучеників Трохима, Теофіла та ін.
|24 липня
|святих мучеників Бориса і Гліба; святої великомучениці Христини
|
25 липня
|
Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці
|26 липня
|святого мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви
|
27 липня
|
святого великомученика Пантелеймона, лікаря; святого Климента
|28 липня
|святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена
|29 липня
|святого мученика Калиніка
|30 липня
|святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та ін.
|31 липня
|святого праведного Євдокима
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