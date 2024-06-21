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Москва або незалежність? У Болгарії стартували вибори нового Патріарха

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Священний Синод БПЦ – орган, який складається з архієреїв, що очолюють єпархії
фото з відкритих джерел

Старт виборів нового Патріарха Болгарії: хто очолить церкву?

З 20 червня розпочалася процедура обрання нового Болгарського Патріарха.

Перший етап обрання: голосування Священного Синоду за список з трьох кандидатів, який буде поданий далі на розгляд Собору. Другий – голосування Собору (30 червня). Священний Синод БПЦ – орган, який складається з архієреїв, що очолюють єпархії (єпархіальних митрополитів). За відсутності Патріарха зараз до складу Синоду входять 14 архієреїв. Голосування є таємним, а включеним до списку вважається той, хто набере 2/3 голосів.

Під час минулих виборів процедура тривала 2 дні, тому що лише один з трьох необхідних кандидатів набрав 2/3 голосів відразу. Тоді відбулося 30 турів голосування. Крайній термін завершення голосувань – опівночі з суботи на неділю, адже процедура має завершитися за 7 днів до початку Собору (який відкриється 30 червня).

Вважається, що більшість у 2/3 складає 10 голосів, але у звʼязку з тим, що під час голосувань жоден інший кандидат, окрім митрополита Галактіона, не набирав 10 голосів, було тодішнім намісником Патріаршого престолу оголошено, що математично 2/3 – є 9 голосів (14 поділити на 3 та помножити на 2 = 9,33, що за правилами округлення дійсно складає 9). Після цього було набрано необхідні 3 кандидатури, однією з яких був пізніше обраний Патріарх Неофіт.

Хто може бути кандидатом?

До кожного кандидата на патріарший престол Статут БПЦ встановлює чотири вимоги:

  1. бути єпархіальним митрополитом (такими є члени Священного Синоду);
  2. не молодше 50 років;
  3. керувати єпархією як єпископ не менше 5 років;
  4. «відзначатися правильними думками про православну віру і точним дотриманням церковного порядку».

З 14 митрополитів цим критеріям відповідають 9. Інші або не мають 50 років, або не мають 5 років перебування на кафедрі.

Отже потенційними кандидатами є:

  • митрополит США, Канади та Австралії Йосиф;
  • Великотирновський митрополит Григорій;
  • митрополит Плевенський Ігнатій;
  • Ловчанський митрополит Гавриїл;
  • митрополит Пловдивський Миколай;
  • митрополит Варненський і Великопреславський Іоанн;
  • Русенський митрополит Наум;
  • митрополит Врачанський Григорій;
  • митрополит Відинський Даниїл.

Формально процедура обрання не передбачає права самовідведення кандидата, якщо його імʼя буде назване під час голосування. Однак за канонічною традицією також потрібна згода обраного кандидата, а обрання не може бути примусовим.

Як прогнозують місцеві оглядачі, головна боротьба точитиметься навколо напрямку подальшого розвитку БПЦ – чи вона буде йти за волею Моспатріархату, чи вона буде зміцнювати свою незалежну від Москви позицію, чи буде обрано кандидата, який стане компромісним між двома цими напрямками.

Знаючи відповідну інформацію щодо осіб, які схильні до одного з трьох напрямків, не буду тут вдаватися до деталей, адже більш конструктивним буде прокоментувати підсумковий список, який має зʼявитися за результатами роботи Синоду.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори Болгарія церква релігія

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