Чого чекає Московська церква в Україні?

Ніхто не ставить під сумнів статус священнослужителів – але церковна приналежність створює колізію, яку треба розв'язувати

«Церковна історія знає чимало прикладів цивілізованого розв'язання складних питань»

Мережею поширюється одкровення архімандрита Феогноста Пушкова, клірика Луганської єпархії УПЦ мп, яку було перепідпорядковано РПЦ (без протестів з боку керівництва УПЦ МП).

Клірик звернув увагу на те, що Помісні церкви відмовились би визнавати самочинну автокефалію УПЦ. Наводить відомі йому приклади, що ніби навіть неофіційно зверталися – і отримали відмову.

З цього роблять висновки: от держава вимагає від УПЦ МП розірвати зв'язки з РПЦ – а вони ж тоді у «лімбі» опиняться, не визнані ніким! А далі – натяками: мовляв, краще вже з Москвою. Приховуючи чомусь цей факт від прихожан, усупереч закону грудня 2018 року.

Але ж лукавлять.

По-перше, усі священнослужителі мали шанс у грудні 2018 року спів-створити єдину ПЦУ. До цього закликали і Вселенський Патріарх Варфоломій, і держава на чолі з Президентом Порошенком, і численні патріоти всередині самої УПЦ МП. Спогорда відмовились. «Пшик буде, а не Томос» – казали. А був Томос.

По-друге, після Томосу УПЦ МП і так і «лімбі» – це частина іншої церкви на канонічній території автокефальної Української православної церкви (ПЦУ). Ніхто не ставить під сумнів статус священнослужителів – але церковна приналежність створює колізію, яку треба розв'язувати.

По-третє, церковна історія знає чимало прикладів цивілізованого розв'язання подібних питань. Була б воля. Першоієрархи ПЦУ неодноразово і публічно, і в переговорах заявляли про готовність на такі варіанти.

Однак це відкидають в УПЦ мп. Вони чекають. Хто на російські танки. Хто на «мір», умовою якого буде «не армії, ні мови, ні віри» (як ледь не сталося в Стамбулі навесні 22 року). Хто на «паралельну автокефалію» чи «ставропігію» від Вселенського (пори численні заяви Фанару про неможливість таких варіантів)...

Але правда в тому, що жодного із цих варіантів не буде.

Альтернативи переговорам з ПЦУ немає.

Якщо для усвідомлення цього верхівкою УПЦ МП держава має прямо заборонити діяльність РПЦ на території України – значить, це треба зробити.